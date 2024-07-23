Kocaeli'de Veteriner Hekim Darp Edildi: Veteriner Hekimlere Karşı Şiddet Artıyor

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Kocaeli'de veteriner hekimin klinikte 3 kişi tarafından darp edilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, "Veteriner hekimlere karşı şiddet her geçen gün artmış, mesleğimizi icra etmenin yolları artık tükenme noktasına gelmiştir. Sağlık çalışanı sayılmak ve sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmak kişisel talep değil mesleki zorunluluktur" dedi.

Çayırova ilçesinde 2 gün önce Veteriner Hekim Ali Özen'in 3 kişi tarafından klinikte darp edilmesine ilişkin Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu ve üyeleri toplanarak yaşanan olayı kınadı. Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, "Veteriner hekimlere şiddet, topluma ve toplum sağlığına karşı şiddettir. Bugün buraya, eğitimini aldığımız ve bizim için kutsal olan mesleğimizi yaparken karşı karşıya kaldığımız ve artık tahammül edilemez noktaya gelen şiddeti kamuoyuyla paylaşmak ve yetkililere sesimizi duyurmak için toplandık. Veteriner hekimlere karşı şiddet her geçen gün artmış, mesleğimizi icra etmenin yolları artık tükenme noktasına gelmiştir. Şiddete karşı iş bıraktığımız 21 Ağustos 2023 tarihinden beri onlarca yeni şiddet olayı gerçekleşmiştir" diye konuştu.

"Bu yaşananlar yeni değil, geçmişten başlayan, bugün artık dayanılmaz hale gelen bir süreçtir"

Konuşmasını sürdüren Bostancı, "Veteriner hekimlik mesleği toplum sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı açısından yaygın etkileri olabilecek risklerin bertaraf edilmesinde en büyük bariyerdir ve bu nedenle stratejik bir konumdadır. Tam da bu stratejik konumu nedeniyle veteriner hekimleri kendi çıkarları önünde risk görenler, geçmişte de bugün de şiddete başvurmakta, mesleğimizi değersizleştirmeye çalışmaktadırlar. Bu yaşananlar yeni değil, geçmişten başlayan, bugün artık dayanılmaz hale gelen bir süreçtir" şeklinde konuştu.

"Sağlık çalışanı sayılmak kişisel bir talep değil, mesleki bir zorunluluk"

Veteriner Hekim Ali Özen'in darp edilmesini kınayan Bostancı, "2 gün önce meslektaşımızın kliniği basılmış meslektaşımız darp edilmiştir. Ne yazık ki olaylara karışan 3 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılarak toplum vicdanı yaralanmıştır. Yaşanan bu şiddet, biz veteriner hekimleri artık yeter dedirtecek noktaya getirmiştir. Yasaların mesleğimize tanımladığı yükümlülükleri layıkıyla yerine getirebilmemizin önemli basamağının sağlık çalışanı sayılmak ve sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmak olduğunu her platformda dile getirdik. Bunun kişisel bir talep değil, mesleki bir zorunluluktan kaynaklandığını, karar alma makamında bulunanların artık anlaması için daha ne kadar şiddete maruz kalmamız gerektiğini sormak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Tüm veteriner hekimler 'Sağlıkta Şiddet Yasası' kapsamına alınmalıdır"

"Yaşanan süreç biz veteriner hekimleri yıldırmış ve bıktırmıştır" diyen Başkan Mehmet Bostancı, "Sağlık çalışanları için düzenlenen Sağlıkta Şiddet Yasası'nda veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmış ve bizleri yok saymışlardır. Veteriner hekimler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda sağlık hizmetleri sınıfında tanımlanmıştır, vakit kaybetmeden gereği yapılmalı, veteriner hekimliğin hangi alanında olursa olsun yaptıkları hizmetlerle kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler 'Sağlıkta Şiddet Yasası' kapsamına alınmalıdır. Şiddeti oluşturan unsurlar ortadan kaldırılmalı, şiddet tavizsiz cezalandırılmalı, kanunlar ve bilimsel gerçekler önünde sağlık çalışanı olan veteriner hekimlere hakları iade edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Birçok hakkımızın elimizden alınmasını kabul edemiyoruz"

Veteriner hekimlerin öneminden bahseden Bostancı, "Sadece hayvanların sağlığı için değil, aynı zamanda insan sağlığı için de hayati öneme sahip bir meslek gurubu olan veteriner hekimlerin önemini hatırlatmak istiyoruz. Veteriner hekimlerin sağlık personeli olduğu ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar tarafından hiçbir şüpheye yer olmayacak şekilde ortadayken, birçok hakkımızın elimizden alınmasını kabul edemiyor, veteriner hekimlerin hak ettikleri özlük haklarına bir an önce kavuşmalarını sağlamak için gerekli adımları atmaları için tüm yetkililerin sesimizi duymalarını bekliyoruz. Yaşanan şiddet olayının Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu ve üyeleri olarak hukuki takipçisi olacağımızı ve Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamında veteriner hekimlerin değerlendirilmesi talebimizin hukuken ve siyaseten de takipçisi olacağımızı bildirir, yaşamını hayvan sağlığı ve refahı ile halk sağlığının korunmasına adayan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi. - KOCAELİ