Kocaeli\'de Yabancılar Türkçe Öğreniyor

Kocaeli'de yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar, akıcı bir şekilde Türkçe konuşmak için eğitim alıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) tarafından düzenlenen kurslar, her dönem olduğu gibi, bu dönemde Kocaeli'de yaşayan ve Türkçe öğrenmek isteyen yabancıların ilgi odağı oldu. Açılan Türkçe A1-A2 ve B1 seviyesi kurslarla kendini geliştiren yabancı kursiyerler bu sayede günlük hayatta kendilerini ifade edebilme ve sosyal hayata daha kolay uyum sağlayabilme imkanına kavuşuyor. Birçok renkli kültüre ev sahipliği yapan KO-MEK'in yabancılar için Türkçe eğitimi branşında kısa sürede 4 bin 523 kişiye eğitim verildi.
Birçok ulustan ve devletten kursiyeri bünyesinde bulunduran KO-MEK'te kurs bitim törenleri de oldukça renkli oluyor. Bu kapsamda, Osman Gazi KO-MEK kurs merkezinde Türkçe kursuna katılan faklı ülkelerden kursiyerler milli giysilerini giyerek kendi yörelerine ait birbirinden lezzetli yiyecekleri yaptı. Yöresel yemeklerini ve kıyafetlerini doğru Türkçe kullanarak diğer arkadaşlarına tanıtan kursiyerler, artık Türkçeyi konuşuyor olmaktan da oldukça mutlu oldu. - KOCAELİ
Fenerbahçe'de 16 yabancı futbolcu bulunmasına rağmen, yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belirlendi. İngiliz oyuncu Ryan Kent ve sakatlığı sebebiyle lisansı çıkarılmayan Luan Peres, listede yer almadı. Teknik direktör İsmail Kartal ise Ryan Kent'in Avrupa listesine yazıldığını ve TFF'ye 48 saat içinde liste vereceklerini belirtti.
CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.
İstanbul'da bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda tutuklanan 4 şüpheliden birinin Youtube fenomeni olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadelerinde masaj salonunu açma sebepleri ve suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şiddetli yağışa anında müdahale ettiklerini belirterek, metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Can kaybının olmadığını belirten Böcek, vatandaşların acil işleri olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica etti.
Didem Soydan, 3 yıllık ilişkisinde aldatıldığını öğrenince eski sevgilisiyle ilişkiye girerek intikam aldığını söyledi. Soydan, kendisini aldatan sevgilisine bu durumu söyleyerek ilişkisini bitirdiğini de belirtti.
Ortaköy Sahili'nde 2 kişi, inşaat çalışması yapılan yolun çökmesi üzerine denize düştü. Bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk edildi. Denize düşen bir kişi kurtarılırken dalgıçlar diğer kişinin cansız bedenine ulaştı.
Sosyal medyada akıl tutulmasına neden olan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Babasının hayatını kaybetmek üzere olduğu görüntüleri hesabından paylaşan bir genç kızın videoya "Aşk acısı da neymiş, sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" notunu düştüğü görüldü.
Son Dakika › Yerel › Kocaeli'de Yabancılar Türkçe Öğreniyor - Son Dakika
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