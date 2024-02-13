Kocaeli'de Yabancılar Türkçe Öğreniyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Yabancılar Türkçe Öğreniyor

Kocaeli\'de Yabancılar Türkçe Öğreniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kurslarla yabancı uyruklu vatandaşlar Türkçe öğreniyor. Kurslar sayesinde yabancılar günlük hayatta kendilerini ifade edebilme ve sosyal hayata daha kolay uyum sağlama imkanı buluyor.

13.02.2024 10:28  Güncelleme: 10:40
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Kocaeli'de yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar, akıcı bir şekilde Türkçe konuşmak için eğitim alıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) tarafından düzenlenen kurslar, her dönem olduğu gibi, bu dönemde Kocaeli'de yaşayan ve Türkçe öğrenmek isteyen yabancıların ilgi odağı oldu. Açılan Türkçe A1-A2 ve B1 seviyesi kurslarla kendini geliştiren yabancı kursiyerler bu sayede günlük hayatta kendilerini ifade edebilme ve sosyal hayata daha kolay uyum sağlayabilme imkanına kavuşuyor. Birçok renkli kültüre ev sahipliği yapan KO-MEK'in yabancılar için Türkçe eğitimi branşında kısa sürede 4 bin 523 kişiye eğitim verildi.

Birçok ulustan ve devletten kursiyeri bünyesinde bulunduran KO-MEK'te kurs bitim törenleri de oldukça renkli oluyor. Bu kapsamda, Osman Gazi KO-MEK kurs merkezinde Türkçe kursuna katılan faklı ülkelerden kursiyerler milli giysilerini giyerek kendi yörelerine ait birbirinden lezzetli yiyecekleri yaptı. Yöresel yemeklerini ve kıyafetlerini doğru Türkçe kullanarak diğer arkadaşlarına tanıtan kursiyerler, artık Türkçeyi konuşuyor olmaktan da oldukça mutlu oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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