Kocaeli'de Yaya Köprüsü Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de Yaya Köprüsü Hizmete Açıldı

Kocaeli\'de Yaya Köprüsü Hizmete Açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akarca Deresi'nin karşısına geçişi kolaylaştıran yeni yaya köprüsünü hizmete sundu. Artık vatandaşlar, uzun mesafeler kat etmek zorunda kalmadan köprü sayesinde hızlı bir şekilde karşıya geçebilecekler.

09.11.2024 11:03  Güncelleme: 11:06
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Kocaeli'de Akarca Deresi'nin karşısına geçmek için metrelerce yol yürüyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan yaya köprüsü sayesinde karşıya rahatça geçebilecek.

İzmit, Yahya Kaptan Mahallesi'nde vatandaşlar, Akarca Deresi'nden karşıya geçmek için metrelerce mesafeyi yürümek zorunda kalıyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dere üzerine inşa ettiği yaya köprüsünü vatandaşın hizmetine sundu. Büyükşehir Belediyesi, yaya köprüsünün yapımı için 20 metreküp dayanımı kuvvetli C30 beton ve 19 ton çelik kullandı. Ayrıca köprünün zeminine 60 metrekare emici süspansiyon özelliğine sahip olan, direnci yüksek, açık hava şartlarına uygun esnek yapıda yumuşak zemin ve hareket yeteneğini kolaylaştırır özellikte tartan kaplama yapıldı. Hanedan sokağın karşısına gelen hizada yapılan yaya köprüsü Yuvam Akarca ve Otogara yaya ulaşımını kolaylıkla sağlıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Yaya Köprüsü Hizmete Açıldı - Son Dakika

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