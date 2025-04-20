Kocaeli'de YEDEP 2025 Projeleri Belirlendi - Son Dakika
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Yerel

Kocaeli'de YEDEP 2025 Projeleri Belirlendi

Kocaeli\'de YEDEP 2025 Projeleri Belirlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi iş birliğiyle hayata geçirilen Yerel Destek Programı'nda 75 proje hibe desteği almaya hak kazandı. Program, yerel sorunları çözmeyi ve toplumsal faydayı artırmayı amaçlıyor.

20.04.2025 09:33  Güncelleme: 09:34
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Kocaeli Kent Konseyi tarafından sivil toplum kuruluşlarına yönelik hazırlanan YEDEP'te 75 proje hibe desteği almaya hak kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi iş birliğiyle yürütülen Yerel Destek Programı'nda (YEDEP) 2025 yılı için desteklenecek projeler belli oldu. Yerelde kentlilik bilincini artırmak, toplumsal uyumu güçlendirmek, sosyal sorumluluk anlayışını yaygınlaştırmak ve katılımcı bir toplum yapısı oluşturmak amacıyla Kocaeli genelinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına (STK) yönelik uygulanan programda bu yıl 75 proje hibe desteği almaya hak kazandı.

Program kapsamında iki farklı kategoride (küçük ölçekli ve büyük ölçekli) yapılan başvurular sonucunda toplam 171 proje değerlendirildi. Bu projelerden 138'i küçük ölçekli, 33'ü büyük ölçekli olarak sunuldu. Başvurusu alınan 171 projenin ayrıntılı değerlendirmeleri neticesinde birinci alandan 68 proje ve ikinci alanda 7 proje olmak üzere toplam 75 proje hibe desteği almaya hak kazandı. Program ana tema ve alt önceliklerine göre değerlendirilerek uygun bulunan projelere nakdi destek sağlayacak. Bu destekle yerel sorunlara duyarlı, toplumsal fayda sağlayan ve gönüllülüğü esas alan projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Yerel değerler ön planda

YEDEP 2025 özellikle yerel değerlerin korunması, sivil katılımın teşviki, sosyal sorumluluk bilincinin artırılması ve toplumsal kapsayıcılığın sağlanması temaları etrafında şekillendi. Bu doğrultuda desteklenen projelerin tamamı, Kocaeli halkının yaşam kalitesini artırmayı, dezavantajlı gruplara destek olmayı ve yerel demokrasiyi güçlendirmeyi hedefliyor. YEDEP kapsamında desteklenecek projeler; kentlilik bilinci, katılımcılık, gönüllülük sosyal sorumluluk, yerel değerleri korunması ve toplumsal fayda doğrultusunda çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler, çevre ve çevre, kültürel miras, gönüllülük, afetlere hazırlık, eğitim, sosyal dayanışma ve dezavantajlı grupların güçlendirilmesi gibi başlıklarda faaliyet gösterecek.

Yürütülen program, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi iş birliğinde gerçekleştiriliyor. Desteklenecek projeler, içeriğine göre 3 ila 6 ay arasında sürecek. Bu kapsamda destek alan projelerin uygulanma sürecinde izleme, rehberlik ve kapasite geliştirme faaliyetleri de yürütülecek. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de YEDEP 2025 Projeleri Belirlendi - Son Dakika

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