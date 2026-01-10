YEDEP 2026'da son başvuru tarihi 31 Ocak - Son Dakika
10.01.2026 11:13  Güncelleme: 11:15
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Yerel Destek Programı (YEDEP) çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarına proje uygulama ve bilgilendirme eğitimi verildi. Eğitim, proje süreçleri ve başvuru detayları hakkında bilgiler sunularak katılımcıların kapasitelerinin artırılması hedeflendi. Son başvuru tarihi ise 31 Ocak olarak belirlendi.

Kocaeli'de yürütülen Yerel Destek Programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarına proje uygulama ve bilgilendirme eğitimi verildi. Başvurular için son tarih 31 Ocak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği ve Kocaeli Kent Konseyi'nin yürüttüğü 2026 yılı Yerel Destek Programı'nda (YEDEP) süreç başladı. Buna göre İzmit'te sivil toplum kuruluşlarına yönelik proje uygulama ve bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi. Yeni dönem proje teklif çağrısını geçtiğimiz hafta ilan eden YEDEP, kentte faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum temsilcisini bir araya getirdi.

Proje süreçleri anlatıldı

Eğitim programı; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli Kent Konseyi'ne bağlı uzmanlar tarafından verildi. Program kapsamında proje uygulama rehberi, sözleşme süreçlerine ilişkin genel kurallar, izleme ve raporlama yükümlülükleri, dokümantasyon, görünürlük esasları ve finansal süreçler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara ayrıca YEDEP Proje Yönetim ve Uygulama Sistemi'nin kullanımı, programın usul ve esasları ile başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı. Eğitimlerle, sivil toplum kuruluşlarının proje hazırlama ve uygulama kapasitelerinin artırılması hedeflendi.

Son başvuru 31 ocak

Kocaeli genelindeki STK'ların toplum yararına yürüttüğü çalışmaları teşvik etmeyi amaçlayan YEDEP, Kocaeli'nin ortak üst kimliğini güçlendirmeyi ve kentlilik bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Katılımcı, paylaşımcı ve sürdürülebilir kent yaşamı anlayışıyla yürütülen program, her yıl gelişerek daha fazla sivil toplum kuruluşuna ulaşmayı amaçlıyor. 2026 yılı YEDEP proje başvuruları için son tarih 31 Ocak saat 23.59 olarak açıklandı. Sivil toplum kuruluşları başvurularını YEDEP başvuru portalı üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek. Başvuru rehberi, künye (özet) ve duyurulara da aynı platformlardan erişilebilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
