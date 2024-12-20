Kocaeli\'de Yerli Malı ve Kültürel Miras Etkinliği Düzenlendi

Yerel

Kocaeli Yerel Kültür Müzesi'nde ağırlanan miniklere yerli malı, ata tohumu ve kültürel miras tanıtıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda Kocaeli Yerel Kültür Müzesi'nde yerli malı, ata tohumu, yerel kültürün önemi ve kentin yerel lezzetleri ilkokul öğrencilere tanıtıldı.

Etkinlikte öğrencilere yerli malı, ata tohumu, yerel kültürün önemi ile Kocaeli'nin coğrafi işaretli ürünleri tanıtılırken, miniklere mancarlı pide ikram edildi. Yöresel oyunlar ve masal etkinliğiyle keyifli anlar yaşayan öğrencilere Kandıra karpuzu, İzmit simidi, İzmit pişmaniyesi, Kandıra dartısı, Karamürsel simit dolması ve Hereke halısı gibi yöresel değerler ile ilgili sunum yapıldı. Kocaeli masallarından Akçaoğlan ve Sihirli Heybesi'nin de anlatıldığı etkinlikte, miniklere ata tohumunun önemi vurgulanması amacıyla tohum hediye edildi. Topaç çevirme, mani söyleşileri, bilmeceler ve yöresel oyunlarla devam eden etkinlik, hem öğretici hem de keyifli bir atmosferde tamamlandı. - KOCAELİ