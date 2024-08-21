Kocaeli'de Yerli Üretim Taş Kırma ve Eleme Tesisi Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli'de Yerli Üretim Taş Kırma ve Eleme Tesisi Kuruldu

Kocaeli\'de Yerli Üretim Taş Kırma ve Eleme Tesisi Kuruldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve yüzde 100 yerli üretimle kurulan taş kırma ve eleme tesisinde asfalt malzemesi üretiliyor.

21.08.2024 11:31  Güncelleme: 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve yüzde 100 yerli üretimle kurulan taş kırma ve eleme tesisinde asfalt malzemesi üretiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez'de kurulan bu yüzde 100 yerli üretim taş kırma ve eleme tesisinde; yol yapım, bakım ve onarımıyla asfalt yapımında kullanılmak üzere çeşitli boyutlarda malzemeler üretiliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren tesis, Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak bin 400 metrekare kapalı alanda hizmet veriyor.

CE belgeli toz indirgeme sistemine sahip olan konkasör tesisi, saatte 400 ton üretim kapasitesine sahip. Çevre dostu bu tesiste üretilen mıcır; sıcak asfalt, yol yapımı ve altyapı çalışmalarında kullanılıyor. Dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve yüzde 100 yerli üretimle kurulan kırma ve eleme tesisinde, asfalt üretiminde ve yol yapımında kullanılan kaliteli, eleklerle ayrıştırılmış 7 farklı tip agrega malzemesi elde ediliyor.

Taş kırma ve eleme yerleşkesi sınırları içerisinde bulunan yüksek rezervli kalker taşı ocağından kırma tesisine getirilen cevher taşlar, burada konkasörde son sistem teknolojiyle kırılıyor. Elek sistemiyle çeşitli boyutlara ayrılan malzemeler, Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Solaklar Asfalt Şantiyesi'nde kurulu bulunan asfalt plent tesisinde sıcak asfalt üretiminde kullanılıyor. Ayrıca, soğuk asfalt olarak bilinen sathi kaplama yolların imalatında, tesiste üretilen mıcırdan yararlanılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin taş kırma ve eleme tesisinde ayrıca, yol yapımında plent-miks temel tabakasının oluşturulmasında kullanılan PMT malzemesi, saatte 500 ton kapasiteli ek tesiste üretiliyor. Doğaya saygılı çalışmalarıyla dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi'nin çevre dostu tesisinde, kullanılan modern sistemlerle düşük maliyetle yüksek kalitede malzeme üretiliyor. Tesiste Güneş Enerji Sistemi (GES) kurulması da planlanıyor. GES faaliyete geçtiğinde, üretimde büyük bir tasarruf sağlanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Körfez, Dünya, Çevre, Yerel Haberler, Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de Yerli Üretim Taş Kırma ve Eleme Tesisi Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi
12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
21:16 Galatasaraylılardan tepki yağıyor İşte Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtları Galatasaraylılardan tepki yağıyor! İşte Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları
20:46 Geriye bir tek kilim kaldı CHP’li Döşemealtı Belediye Başkanı’nın makam odasına haciz Geriye bir tek kilim kaldı! CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:22 CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 14:07:02. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Yerli Üretim Taş Kırma ve Eleme Tesisi Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement