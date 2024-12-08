Kocaeli'de Yürüyen Merdivenlere Bilinçsiz Müdahale - Son Dakika
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Kocaeli'de Yürüyen Merdivenlere Bilinçsiz Müdahale

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Kocaeli'de son iki ayda yürüyen merdivenlerde 466 arıza meydana geldi. Bu arızaların çoğu, vatandaşların bilinçsizce acil durdurma butonuna basmasından kaynaklanıyor.

08.12.2024 01:13  Güncelleme: 01:16
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Kocaeli'de yürüyen merdivenleri durduran şahıslar kameraya yakalandı

"Bilinçsizce stop düğmesine basan vatandaşlar yürüyen merdiven arızasına sebep oluyor"

KOCAELİ - Kocaeli'de son 2 ayda yürüyen merdivenlerde meydana gelen 466 arızanın sebebi, bilinçsiz ve art niyetli kişilerin stop düğmesine basması sonucu meydana geldiği belirlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdivenlerde arıza oluşması sonucu harekete geçti. Büyükşehir bünyesinde kurulan Enerji İzleme Programı ve Enerji İzleme Merkezi ekipleri tarafından yapılan incelemede, arızalı görünen ve çalışmadığı düşünülen yürüyen merdivenlerde sıkça karşılaşılan durumun vatandaşların acil durdurma butonlarına basmalarından kaynaklandığı anlaşıldı. Bu kapsamda Mimar Sinan Üst Geçidi'nde 66 günde 466 kez yani günde ortalama 7 defa acil stop düğmesine basıldığı yetkililerce raporlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Yürüyen Merdivenlere Bilinçsiz Müdahale - Son Dakika

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