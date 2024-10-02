Kocaeli\'de Yüzde 50 Hibeli ATAK-S Tavukları Yumurtlamaya Başladı

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Kocaeli'de yüzde 50 hibeyle yetiştiricilere teslim edilen ATAK-S cinsi tavuklar yumurta vermeye başladı. Doğal ortamlarda beslenen, hastalıklara dirençli ve yılda en az 280 gün, iyi şartlarda ve organik yemlerle beslendiğinde en çok 314 gün yumurtlama özelliğine sahip yerli tavuklar, gelecek kuşaklar için sağlıklı beslenme imkanı sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen ve Türkiye Tarım Şehirleri Birliği tarafından ödüle layık görülen "Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi" kapsamında, talep eden ve gerekli şartları taşıyan yumurta üreticilerine yüzde 50 hibeli 16-18 haftalık ATAK-S cinsi yerli tavuk, yemlik, folluk, suluk ve tavuk yemi desteği verildi. Kümeslerde organik yemlerle beslenen ve hastalıklara dayanıklı tavuklar ilk yumurtalarını vermeye başladı. Yumurta tavukçuluğu kırsal mahallelerde vatandaşların gelir kapısı oldu.

Doğal ortamlarda beslenen, hastalıklara dirençli ve yılda en az 280 gün, iyi şartlarda ve organik yemlerle beslendiğinde en çok 314 gün yumurtlama özelliğine sahip yerli ve milli ATAK-S yarka tavuklar, gelecek kuşaklar için sağlıklı beslenme imkanı sağlayacak. Kırsal kalkınmaya ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılmasına da büyük katkı sağlayacak projeyle ayrıca kırsaldan kente gidişin engellenmesi ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi de hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında yetiştiricilerine bugüne kadar toplam 65 bin tavuk ile tavuk yemi, çeşitli sayılarda kümes, askılı yemlik ve suluk, folluk, çeltik ve su deposu desteği verdi.

"Tavuklarımızı alalı iki ay oldu bu süreçte verim yüzde 50 arttı"

Tavuk desteğinden yararlanan üreticiler, yumurta veriminden memnun. Tarıma ve hayvancılığa destek verdiği ve her zaman çiftçinin yanında olduğu için Başkan Büyükakın'a teşekkür eden üreticiler, desteklerin sürmesini istedi. Kartepe'de tavuk yetiştiriciliği üreticiliği yapan işletme sahibi Emiray Ünlü, Büyükşehir'in yüzde 50 Hibeli Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesinden faydalandığını belirterek, "Ayrıca yemli, suluk, folluk ve iki aylık yem ihtiyacını karşıladılar. Tavuklarımızı alalı iki ay oldu bu süreçte verim yüzde 50 arttı. Her geçen gün artarak devam edecek. Verimden memnunuz. Bu desteklerinden dolayı belediye başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyoruz" dedi. - KOCAELİ