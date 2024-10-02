Kocaeli'de Yüzde 50 Hibeli ATAK-S Tavukları Yumurtlamaya Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli'de Yüzde 50 Hibeli ATAK-S Tavukları Yumurtlamaya Başladı

Kocaeli\'de Yüzde 50 Hibeli ATAK-S Tavukları Yumurtlamaya Başladı

Kocaeli'de, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi' kapsamında yetiştiricilere verilen yüzde 50 hibeli ATAK-S cinsi tavuklar, yumurta üretimine başladı. Hastalıklara dayanıklı ve organik yemlerle beslenen tavuklar, kırsal kalkınmayı ve çiftçilerin gelirini artırmayı hedefliyor.

02.10.2024 11:22  Güncelleme: 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de yüzde 50 hibeyle yetiştiricilere teslim edilen ATAK-S cinsi tavuklar yumurta vermeye başladı. Doğal ortamlarda beslenen, hastalıklara dirençli ve yılda en az 280 gün, iyi şartlarda ve organik yemlerle beslendiğinde en çok 314 gün yumurtlama özelliğine sahip yerli tavuklar, gelecek kuşaklar için sağlıklı beslenme imkanı sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen ve Türkiye Tarım Şehirleri Birliği tarafından ödüle layık görülen "Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi" kapsamında, talep eden ve gerekli şartları taşıyan yumurta üreticilerine yüzde 50 hibeli 16-18 haftalık ATAK-S cinsi yerli tavuk, yemlik, folluk, suluk ve tavuk yemi desteği verildi. Kümeslerde organik yemlerle beslenen ve hastalıklara dayanıklı tavuklar ilk yumurtalarını vermeye başladı. Yumurta tavukçuluğu kırsal mahallelerde vatandaşların gelir kapısı oldu.

Doğal ortamlarda beslenen, hastalıklara dirençli ve yılda en az 280 gün, iyi şartlarda ve organik yemlerle beslendiğinde en çok 314 gün yumurtlama özelliğine sahip yerli ve milli ATAK-S yarka tavuklar, gelecek kuşaklar için sağlıklı beslenme imkanı sağlayacak. Kırsal kalkınmaya ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılmasına da büyük katkı sağlayacak projeyle ayrıca kırsaldan kente gidişin engellenmesi ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi de hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında yetiştiricilerine bugüne kadar toplam 65 bin tavuk ile tavuk yemi, çeşitli sayılarda kümes, askılı yemlik ve suluk, folluk, çeltik ve su deposu desteği verdi.

"Tavuklarımızı alalı iki ay oldu bu süreçte verim yüzde 50 arttı"

Tavuk desteğinden yararlanan üreticiler, yumurta veriminden memnun. Tarıma ve hayvancılığa destek verdiği ve her zaman çiftçinin yanında olduğu için Başkan Büyükakın'a teşekkür eden üreticiler, desteklerin sürmesini istedi. Kartepe'de tavuk yetiştiriciliği üreticiliği yapan işletme sahibi Emiray Ünlü, Büyükşehir'in yüzde 50 Hibeli Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesinden faydalandığını belirterek, "Ayrıca yemli, suluk, folluk ve iki aylık yem ihtiyacını karşıladılar. Tavuklarımızı alalı iki ay oldu bu süreçte verim yüzde 50 arttı. Her geçen gün artarak devam edecek. Verimden memnunuz. Bu desteklerinden dolayı belediye başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, kocaeli, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de Yüzde 50 Hibeli ATAK-S Tavukları Yumurtlamaya Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
19:49 50 yaşına giren Pınar Altuğ, yeni yaşında güzelliğiyle büyüledi 50 yaşına giren Pınar Altuğ, yeni yaşında güzelliğiyle büyüledi
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
19:16 Galatasaray’a Victor Osimhen’den kötü haber Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber
18:57 Netanyahu yine ’İran’ dedi ama bu kez bir fark var Netanyahu yine 'İran' dedi ama bu kez bir fark var
18:46 Nasıl para kazandığını duyanlar kulaklarına inanamıyor Nasıl para kazandığını duyanlar kulaklarına inanamıyor
18:44 Almanya Futbol Federasyonu, Atakan Karazor’un kırmızı kart cezasını iptal etti Almanya Futbol Federasyonu, Atakan Karazor'un kırmızı kart cezasını iptal etti
18:13 Dünyaca ünlü futbolcu Andres Iniesta emeklilik kararı aldı Dünyaca ünlü futbolcu Andres Iniesta emeklilik kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 13:05:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Yüzde 50 Hibeli ATAK-S Tavukları Yumurtlamaya Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement