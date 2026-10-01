Kocaeli Gebze\'de temizlik personeli bulduğu 400 bin liralık altını polise teslim etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde temizlik personeli, parkta bulduğu ve içerisinde yaklaşık 400 bin lira değerinde altın ile banka kartlarının bulunduğu çantayı polise teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan temizlik personeli Mehmet Çelik, Gebze Millet Bahçesi'nde akşam saatlerinde mıntıka temizliği yaptığı esnada ağacın altında sahipsiz bir çanta fark etti. Çantayı kontrol eden Çelik, içerisinde 6 altın bilezik ve çeşitli banka kartları olduğunu görünce durumu vakit kaybetmeden vardiya amirine ve polis ekiplerine bildirdi.

400 bin liralık altınlar eksiksiz teslim edildi

İhbar üzerine parka gelen polis ekipleri, çantadaki kimlik bilgilerinden yola çıkarak eşyaların B.Ç.'ye ait olduğunu tespit etti. Ekiplerin kısa sürede ulaştığı B.Ç., olay yerine gelerek içinde yaklaşık 400 bin lira değerinde altın bulunan çantasını tutanak karşılığında eksiksiz şekilde teslim aldı.

Değerli eşyaların sahibine ulaştırılmasında gösterdiği duyarlılıkla örnek olan Mehmet Çelik, yaptığı davranışın vatandaşlık görevi olduğunu ifade etti. Çanta sahibi ise örnek davranışından dolayı Büyükşehir personeli Mehmet Çelik'e teşekkür etti.