Kocaeli haberi: Kocaeli'deki "Çok Güzel Hareketler-2" gösterisi ertelendi - Son Dakika
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Kocaeli haberi: Kocaeli'deki "Çok Güzel Hareketler-2" gösterisi ertelendi

15.10.2022 17:07
Kocaeli haberi: Kocaeli'deki "Çok Güzel Hareketler-2" gösterisi ertelendi

Kocaeli haber... Kocaeli'de gerçekleşecek olan Çok Güzel Hareketler-2 gösterisi Bartın'da yaşanan maden faciası sebebiyle ertelendi.

Kocaeli'de gerçekleşecek olan Çok Güzel Hareketler-2 gösterisi Bartın'da yaşanan maden faciası sebebiyle ertelendi.

Türkiye, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasının ardından yasa boğuldu. Hayatını kaybeden madencilerin ailelerine başsağlığı dileyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kongre Merkezinde pazar günü gerçekleşecek olan Çok Güzel Hareketler-2 ekibinin gösterisinin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Bartın'da yaşanan acının tarifi olamayacağını dile getiren Başkan Büyükakın, "Sıfır Atık Festivalimiz çerçevesinde oturum, söyleşi ve etkinliklerimiz devam ediyor. Ancak Çok Güzel Hareketler-2 ekibinin çevre konulu skeçlerden oluşturduğu gösterinin ileri bir tarihe alınması kararını verdik. Bir kez daha Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Amasra, Bartın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli haberi: Kocaeli'deki 'Çok Güzel Hareketler-2' gösterisi ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli haberi: Kocaeli'deki "Çok Güzel Hareketler-2" gösterisi ertelendi - Son Dakika
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