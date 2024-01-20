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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Çocukları Misafir Etti - Son Dakika
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Çocukları Misafir Etti

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, çocukları misafir ederek hem eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı hem de çeşitli hediyeler verdi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Çocukları Misafir Etti
20.01.2024 - 12:25,  Güncelleme: 12:27
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, çocukları misafir ederek hem eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı hem de çeşitli hediyeler verdi.

Kocaeli'de sevgi, şefkat ve sosyal açıdan dezavantajlı olan çocuk ile gençlere yönelik, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un himayelerinde gerçekleştirilen ÖNEM Projesi (Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele), çerçevesinde çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede "Misafirim Ol" faaliyeti kapsamında, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca hamisi olunan 10 çocuk, İl Jandarma Komutanlığında misafir edildi. Çocuklarla keyifle saat geçirilirken, çeşitli etkinlikler yapıldı, jandarma mesleği ile ilgili miniklere bilgi verildi. Günün sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verilerek mutlu saatler geçirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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