Kocaeli ile Sivas kardeş şehir oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli ile Sivas kardeş şehir oldu

Kocaeli ile Sivas kardeş şehir oldu
06.06.2026 14:45  Güncelleme: 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli ve Sivas, imzalanan protokolle kardeş şehir oldu. Başkan Büyükakın, bu birlikteliğin şehirler arası dayanışmayı güçlendireceğini ve ülke geneline yayılmasını temenni etti.

Kocaeli ile Sivas, imzalanan protokolle kardeş şehir oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, birlikteliğin şehirler arası dayanışmayı güçlendireceğini ve ülke geneline yayılmasını temenni etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Sivaslılar Derneği Yüksek İstişare Kurulu'nun düzenlediği programa konuğu oldu. Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkanı Kadir Zortaş'ın ev sahipliğini üstlendiği programda Kocaeli ile Sivas'ı kardeş şehir oldu. Programda Başkanlar Büyükakın ile Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Kocaeli ile Sivas'ı kardeş şehir yapan protokolü imzaladı. İmza töreninin ardından konuşan Başkan Büyükakın iki şehir arasındaki gönül bağını, kültürel ve sosyal iş birliği ile daha da pekiştirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını vurguladı. Büyükakın, "Ortak hedefimiz; şehirlerimize değer katmak, hemşehrilerimiz arasındaki dayanışmayı artırmak ve geleceğe güçlü bağlar bırakmaktır. İki şehir arasındaki yolu yaptık. Kardeş şehir anlaşmamızın en önemli faydalarından biri bu olacak. Buradan başlattığımız birliktelik inşallah bütün ülke sathına yayılacak. Bu anlaşmanın birlik beraberliğimize katkı sağlamasını, ülkemize ve iki şehrimize de bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Adem Uzun da kardeş şehir protokolünün hayırlı olmasını diledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Kocaeli, Sivas, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli ile Sivas kardeş şehir oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
Aziz Yıldırım’ın canlı yayında sinekle imtihanı Aziz Yıldırım'ın canlı yayında sinekle imtihanı
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı 23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı
Ve bomba patladı Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı

15:05
Herkes ismini aratıyor Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım’a ağzına geleni saydı
Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı
14:39
Aziz Yıldırım’ın çıldırdığı anlar: Hadi lan oradan, geç yerine
Aziz Yıldırım'ın çıldırdığı anlar: Hadi lan oradan, geç yerine
14:17
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
13:58
Fenerbahçe Genel Kurulu’nda kavga Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
Fenerbahçe Genel Kurulu'nda kavga! Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
13:13
Mitingde büyük gerginlik Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı
Mitingde büyük gerginlik! Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı
12:04
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 15:19:38. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli ile Sivas kardeş şehir oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.