Kocaeli Kırsalına Doğal Gaz Ulaştırma Çalışmaları Hızlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, Kandıra ilçesindeki muhtarlara, kırsal mahallelere doğal gaz ulaştırılması için altyapı çalışmalarının hızlandırıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar İşleri Dairesi Başkanlığınca, Kandıra Belediyesi Namazgah Kültür Merkezi'nde düzenlenen Muhtar Buluşmaları toplantısında, ilçedeki hizmetler ve yeni talepler ele alındı. Toplantıda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, yatırım planları çerçevesinde Kocaeli'nin tüm kırsal mahallelerine doğal gazın ulaşması için çalıştıklarını ifade etti. Bu çerçevede, İZGAZ'a altyapı çalışmalarıyla destek verdiklerini belirten Balaban, "Bu bizim hem çevresel hem de sosyal bir sorumluluğumuz. Vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek adına bu süreci hızlandırmak için tüm girişimleri yapıyoruz" dedi.

Toplantıya, Balaban'ın yanı sıra Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, Kocaeli Muhtarlar Dernek Başkanı İlhan Altıntaş, Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Yüksel Horos, Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şubesi Başkanı Adnan Kaçan ile Büyükşehir Belediyesi ve İSU yetkilileri katıldı.

Muhtar Buluşmaları'nın, il genelindeki 472 mahalle muhtarının tamamıyla görüşülmesi hedefiyle diğer ilçelerde de devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar İşleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen toplantılarda, mahallelere yapılan çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi veriliyor, yapılması gereken hizmetler aciliyet sırasına göre masaya yatırılıyor. - KOCAELİ