Kocaeli Kitap Fuarı tüm zamanların rekorunu kırdı

14-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen, 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 STK'nın yer aldığı 12. Kocaeli Kitap Fuarı'nı 905 bin 946 kişi ziyaret etti.

9 günlük yoğun programın ardından 22 Mayıs Pazar akşamı kapılarını kapatan Kocaeli Kitap Fuarı, kendi ziyaretçi rekorunu kırdı. Yeni rekoru Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından, "905 bin 946 ziyaretçi ile Kocaeli Kitap Fuarını tüm zamanların rekorunu kırarak tamamlıyoruz" paylaşımı ile duyurdu.

9 gün boyunca 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 STK'nın yer aldığı fuarda; söyleşiler, imza günleri ve toplantılarla toplam 745 etkinlik gerçekleştirildi. Stantlarda milyonlarca kitabın yer aldığı Kocaeli Kitap Fuarında Akçakoca, Selim Sırrı Paşa, Karamürsel Alp ve Süleyman Paşa olmak üzere 4 ayrı salonda 392 yazar söyleşi ve etkinlikler gerçekleştirdi, ayrıca yayınevleri kendi stantlarında yazarlarına imza günleri düzenledi. Alanda yayınevleri, sahaflar ve STK'lar için ayrıca özel olarak çadırlar hazırlandı. - KOCAELİ