Kocaeli Konservatuvarı yetenek sınavlarında 5-60 yaş arası adaylar ter döktü - Son Dakika
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Kocaeli Konservatuvarı yetenek sınavlarında 5-60 yaş arası adaylar ter döktü

Kocaeli Konservatuvarı yetenek sınavlarında 5-60 yaş arası adaylar ter döktü
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nın yeni eğitim dönemi yetenek sınavları İzmit ve Gebze'de 7 bölüm ile 33 branşta yapıldı. Sınavlara 5-60 yaş arası çok sayıda aday katıldı; sonuçlar 16 Eylül Çarşamba günü açıklanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nda yeni eğitim dönemi heyecanı yaşandı. İzmit ve Gebze'de 7 bölüm ve 33 branşta gerçekleştirilen yetenek sınavlarına 5-60 yaş arasında çok sayıda aday katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, yeni eğitim dönemindeki öğrencilerini belirleyecek olan yetenek sınavlarını gerçekleştirdi. Sınavlar; batı müziği, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, Türk din musikisi, güzel sanatlar, geleneksel sanatlar ve sahne sanatları bölümlerinin ilgili sanat dallarında yapıldı. İzmit'teki müzik bölümünün sınavları Kültür Sanat Konservatuvar Şube Müdürlüğü Konservatuvar Binasında; halk dansları ve bale bölümlerinin sınavları Fuarpark içinde bulunan Sanat Galerisi'nde, geleneksel ve görsel sanatlar bölümünün sınavları ise Seka Sanat ve İhtisas Merkezi'nde yapıldı. Gebze binasında ise konservatuvarın resim, çocuk resim, ebru ve müzik branşlarının sınavları gerçekleştirildi.

Alanında uzman akademisyenlerden oluşan jüri

Öte yandan iki gün süreyle gerçekleştirilen yetenek sınavlarında toplam 26 komisyon kuruldu. Sınav komisyonlarında farklı üniversitelerden 33 akademisyen bağımsız jüri üyesi olarak görevlendirildi. Bunun yanı sıra 29 Konservatuvar eğitmeni ile birlikte sınav organizasyonunda 46 personel görev yaptı. Sınavlarda adaylardan seçtiği branş ile ilgili sorulara cevap vermesi istendi. Bu kapsamda müzik branşı sınavlarında müzik duyum yetenekleri ön plana çıktı. Bale ve bu aileye katılan halk oyunları branşında fiziksel uygunluk, esneklik, hareket algısı ve müzikal duruş ön planda tutulurken, güzel sanatlar bölümlerinin sınavlarında verilen kompozisyonun kağıt üzerine kara kalem ile aktarımı istendi. Geleneksel sanatlar sınavında ise üç parçadan oluşan objelerin kağıt üzerine kara kalem ile aktarımı üzerinde duruldu.

Sonuçlar 16 Eylül'de açıklanacak

Hafta sonu yapılan yetenek sınavlarının sonuçları 16 Eylül Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçlar, kocaelikültürsanat internet sitesinden ilan edilecek. Başarılı adaylar, sınava girdikleri bölüm çerçevesinde 2 ile 4 yıl arasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'ndan eğitim almaya hak kazanacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Konservatuvarı yetenek sınavlarında 5-60 yaş arası adaylar ter döktü - Son Dakika

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