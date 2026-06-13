Kocaeli LGS Sınavı Tamamlandı - Son Dakika
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Kocaeli LGS Sınavı Tamamlandı

13.06.2026 13:48
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Kocaeli'de LGS'de 27 bin 978 öğrenci sınavda ter dökerken aileler heyecanla bekledi.

Kocaeli'de başvuru yapan 27 bin 978 öğrencinin katıldığı LGS'de iki oturum tamamlandı. Öğrenciler sınavda ter dökerken aileler okul önlerinde heyecanlı bekleyişini sürdürdü. Sınav süreci sorunsuz şekilde sona ererken bazı öğrenciler soruların zor olduğunu dile getirdi.

Kocaeli'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen sınavın 2 oturumu da tamamlandı. Başvuru yapan 27 bin 978 öğrenci, sabah saatlerinde girdikleri ilk oturumun ardından verilen arada kısa süre dinlenirken, ikinci oturumun da sona ermesiyle sınav maratonu tamamlandı. Sınav merkezlerinde öğrenciler, iki oturum boyunca soruları çözmek için ter dökerken aileler ise okul önlerinde büyük bir heyecanla bekleyişini sürdürdü. Sınav süresince okul çevrelerinde zaman zaman yoğunluk oluştu. 2 oturumun tamamlanmasının ardından öğrenciler okul binalarından çıkarak aileleriyle buluştu. Bazı öğrenciler sınavın iyi geçtiğini ifade ederken, bazıları ise zorlandıkları sorular olduğunu söyledi. Veliler ise çocuklarını karşılayarak rahat bir nefes aldı.

Kocaeli genelinde sınav süreci herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlanırken, öğrenciler artık tercih sürecini beklemeye başladı. Sınavdan çıkan Kayra Yıldız, "Sınav iyi geçti ama baya zorlamışlar bence. En zorlu LGS'ydi. Tüm soruları cevapladım ama emin olmadığım 4-5 soru var" dedi.

Sınavının güzel geçtiğini söyleyen Asmin ise "Sayısalım sözelden daha güzel geçti. Biraz zorlandım. Çok heyecanlıydım. Sınav bitti, şimdi tatile gideceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli LGS Sınavı Tamamlandı - Son Dakika

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