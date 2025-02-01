Kocaeli Moda Akademisi İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika
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Kocaeli Moda Akademisi İlk Mezunlarını Verdi

Kocaeli Moda Akademisi İlk Mezunlarını Verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Moda Akademisi, görsel mağazacılık ve vitrin tasarımı alanında ilk mezunlarını verdi. Kursiyerlerin eserleri, 'Vitrin Sanatı Sergisi'nde sergilendi ve büyük beğeni topladı.

01.02.2025 10:41  Güncelleme: 10:42
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan "Moda Akademisi", ilk mezunlarını görsel mağazacılık ve vitrin tasarımı branşı ile verdi. Kursiyerlerin hazırladığı "Vitrin Sanatı Sergisi", katılımcılardan tam not aldı.

Geleceğin modacılarını yetiştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurduğu "Moda Akademisi" ile bu alanda mezunlar vermeye başladı. Yeni eğitim öğretim dönemi ile kursiyerlerini kabul eden moda akademisi görsel mağazacılık ve vitrin tasarımı branşı ilk mezunlarını verdi. 3 aylık yoğun eğitimin ardından kursiyerlerin hazırladığı "Vitrin Sanatı Sergisi" SEKA Sanat İhtisas Merkezi Moda Akademisi Alanı'nda sanatseverlerle buluştu. Moda Akademisi'nde görsel mağazacılık ve vitrin tasarımı alanında sektörün öncü isimlerinden olan Ferhat Dumanlı'dan eğitim alan öğrencilerin hayal güçlerini ve sanatsal becerilerini sergilediği sergi, katılımcılar tarafından çok beğenildi. Sergiye moda akademisinde eğitim veren usta eğitmenlerin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan ve çok sayıda vatandaş da katılım gösterdi.

Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı alanında eğitim aldıktan sonra mezun olan Didem Özdemir, "Moda Akademisi sayesinde çok farklı şeyler gördük. Burada ufkumuz açıldı. Moda Akademisi bana ve diğer arkadaşlarıma çok şey kattı" dedi.

Sergi alanını gezen davetliler oluşturulan vitrin tasarımlarını inceledi. Öğretim görevlisi Ferhat Dumanlı rehberliğinde yenilikçi vitrin tasarımcıları oluşturan kursiyerler başarılarının mutluluğunu yaşarken, davetlilerin merak ettiği konular ve çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı.

Yeni dönem başvuruları başladı

Öte yandan 3 aylık eğitim sonunda kursiyerlerini mezun eden "Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı" branşı için yeni dönem başvuruları başladı. Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı eğitimi için başvurular 31 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvuru sürecinin ardından, katılımcıların değerlendirilmesi için 8 Şubat tarihinde uygulama sınavı yapılacak. Eğitime hak kazananlar için eğitim programı 15 Şubat tarihinde başlayacak. Görsel mağazacılıkta uzmanlaşmak ve kariyerini bu alanda ilerletmek isteyen 15-40 yaş arası herkes başvuru yapabilir. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Moda Akademisi İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika

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