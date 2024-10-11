Kocaeli\'nde Sağlık Ocağı Bahçesinde Mezarlık Görünümü

Yerel

Kocaeli'de mahalle sakinlerinin peyzaj dilekçesi karşılığında İzmit Belediyesi ekipleri sağlık ocağının bahçesine sadece toprak yığını bıraktı. Yığının başına tahta da konuluca ortaya mezarlık görüntüsü çıktı. Ortaya çıkan trajikomik olay karşısında mahalle sakinleri, "Görünce, 'Acaba birini öldürüp, buraya mı gömdüler?' diye düşündüm" dedi.

İlginç olay, Ayazma Aile Sağlığı Merkezi'nin bahçesinde meydana geldi. Geçtiğimiz aylarda çalışanlar ve mahalle sakinleri merkezin bahçesinde peyzaj çalışması yapılması için İzmit Belediyesine dilekçe yazdı. Yapılan görüşmelerin ardından belediye çalışanları bahçeye sadece toprak yığını bıraktı ancak herhangi bir çalışma yapılmadı. Belediye ekiplerinin bahçeye bıraktığı toprağa da bazı kişiler tahta koyarak, mezar görüntüsü verdi. Bahçedeki toprak yığınını ve başındaki tahta parçasını gören vatandaşlar da Aile Sağlığı Merkezi'nin bahçesinde mezar olduğunu düşündü. Bazı vatandaşlar mezar olduğunu düşündükleri toprak yığınının önünde dua ediyor.

Çalışanlar bu durumu düzeltmek için yeniden belediye ile görüştü ancak netice elde edilemedi. Mezar görünümlü toprak yerinden kaldırılmadığı gibi herhangi bir peyzaj çalışması da yürütülmedi.

"Şok oldum. Mezarlık mı, yoksa sağlık ocağı bahçesi mi?"

Mahalle sakini Sevda Karaoğlan, "Bu sağlık ocağı bizim şehrimizin merkezinde olan bir yer. Bir toprak yığını gördüm ve şok oldum. Mezarlık mı, yoksa sağlık ocağı bahçesi mi? Hiçbir anlam veremiyoruz. Otlar dizimize kadar gelmiş. Her şeyi doktorlarımızdan, hemşirelerimizden, çalışanlardan beklememeliyiz. Bizler çöp vergisi ödüyoruz. Biz bunu neden ödüyoruz? Ne işe yarıyor çevre, çöp vergisi. Yarın öbür gün kar, yağmur yağacak. İnsanlar uzun atlama yaparak mı içeriye girecek?" dedi.

"Görünce, 'Acaba birini öldürüp buraya mı gömdüler?' diye düşündüm"

Sağlık ocağının bahçesinde çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Karaoğlan, "Bu otlar temizlenebilir, peyzaj çalışması yapılabilir. Aşağıdaki sağlık ocağına gidiyorum. Orası çok güzel. Çocuklar için park bile yapılmış. Buraya neden yapılamıyor? Bazı şeyleri sosyal medyadan mı duyurmalıyız? Dilekçe veriyoruz ilgilenilmiyor. Allah'tan sosyal medya var ki sesimizi duyurabiliyoruz. Ben sağlık ocağına girdiğimde bahçede mezarlık yığını gibi bir şey görmek istemiyorum. Görünce, 'Acaba birini öldürüp buraya mı gömdüler?' diye düşündüm. Trajikomik olaylar yaşıyoruz. Ödediğimiz vergilerin karşılığını görmek istiyoruz. Ben böyle bir manzara ile karşılaşmak istemiyorum" diye konuştu.

"Çok garip"

Gördüğüne anlam veremeyen bir vatandaş, "Ara ara sağlık ocağına sağlık kontrollerimiz için geliyoruz. Buraya mezar büyüklüğünde toprak dökülmüş, eşime de bunun manasının ne olduğunu sordum. Çevre düzenlemesi desek 2 tane el arabası toprak yığını ile çevre düzenlemesi olmaz. Tahta da dikmişler tam mezar olmuş. Çok garip ve yakışıksız. Mezar olmuş burası" şeklinde konuştu. Gördüğü manzaraya tepki gösteren bir diğer vatandaş ise Sağlık ocağının bahçesinde mezarlık var. Akşama helvasını yapacağız, mevlit okutacağız" fadelerini kullandı. - KOCAELİ