Kocaeli'nde Sağlık Ocağı Bahçesinde Mezarlık Görünümü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli'nde Sağlık Ocağı Bahçesinde Mezarlık Görünümü

Kocaeli\'nde Sağlık Ocağı Bahçesinde Mezarlık Görünümü

Kocaeli'de mahalle sakinleri, sağlık ocağının bahçesine bırakılan toprak yığının mezar görüntüsü vermesi nedeniyle şaşkınlık yaşadı. İzmit Belediyesi'ne yapılan peyzaj dilekçesi sonuçsuz kalırken, vatandaşlar bu durumda yetkililerden çözüm bekliyor.

11.10.2024 11:03  Güncelleme: 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de mahalle sakinlerinin peyzaj dilekçesi karşılığında İzmit Belediyesi ekipleri sağlık ocağının bahçesine sadece toprak yığını bıraktı. Yığının başına tahta da konuluca ortaya mezarlık görüntüsü çıktı. Ortaya çıkan trajikomik olay karşısında mahalle sakinleri, "Görünce, 'Acaba birini öldürüp, buraya mı gömdüler?' diye düşündüm" dedi.

İlginç olay, Ayazma Aile Sağlığı Merkezi'nin bahçesinde meydana geldi. Geçtiğimiz aylarda çalışanlar ve mahalle sakinleri merkezin bahçesinde peyzaj çalışması yapılması için İzmit Belediyesine dilekçe yazdı. Yapılan görüşmelerin ardından belediye çalışanları bahçeye sadece toprak yığını bıraktı ancak herhangi bir çalışma yapılmadı. Belediye ekiplerinin bahçeye bıraktığı toprağa da bazı kişiler tahta koyarak, mezar görüntüsü verdi. Bahçedeki toprak yığınını ve başındaki tahta parçasını gören vatandaşlar da Aile Sağlığı Merkezi'nin bahçesinde mezar olduğunu düşündü. Bazı vatandaşlar mezar olduğunu düşündükleri toprak yığınının önünde dua ediyor.

Çalışanlar bu durumu düzeltmek için yeniden belediye ile görüştü ancak netice elde edilemedi. Mezar görünümlü toprak yerinden kaldırılmadığı gibi herhangi bir peyzaj çalışması da yürütülmedi.

"Şok oldum. Mezarlık mı, yoksa sağlık ocağı bahçesi mi?"

Mahalle sakini Sevda Karaoğlan, "Bu sağlık ocağı bizim şehrimizin merkezinde olan bir yer. Bir toprak yığını gördüm ve şok oldum. Mezarlık mı, yoksa sağlık ocağı bahçesi mi? Hiçbir anlam veremiyoruz. Otlar dizimize kadar gelmiş. Her şeyi doktorlarımızdan, hemşirelerimizden, çalışanlardan beklememeliyiz. Bizler çöp vergisi ödüyoruz. Biz bunu neden ödüyoruz? Ne işe yarıyor çevre, çöp vergisi. Yarın öbür gün kar, yağmur yağacak. İnsanlar uzun atlama yaparak mı içeriye girecek?" dedi.

"Görünce, 'Acaba birini öldürüp buraya mı gömdüler?' diye düşündüm"

Sağlık ocağının bahçesinde çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Karaoğlan, "Bu otlar temizlenebilir, peyzaj çalışması yapılabilir. Aşağıdaki sağlık ocağına gidiyorum. Orası çok güzel. Çocuklar için park bile yapılmış. Buraya neden yapılamıyor? Bazı şeyleri sosyal medyadan mı duyurmalıyız? Dilekçe veriyoruz ilgilenilmiyor. Allah'tan sosyal medya var ki sesimizi duyurabiliyoruz. Ben sağlık ocağına girdiğimde bahçede mezarlık yığını gibi bir şey görmek istemiyorum. Görünce, 'Acaba birini öldürüp buraya mı gömdüler?' diye düşündüm. Trajikomik olaylar yaşıyoruz. Ödediğimiz vergilerin karşılığını görmek istiyoruz. Ben böyle bir manzara ile karşılaşmak istemiyorum" diye konuştu.

"Çok garip"

Gördüğüne anlam veremeyen bir vatandaş, "Ara ara sağlık ocağına sağlık kontrollerimiz için geliyoruz. Buraya mezar büyüklüğünde toprak dökülmüş, eşime de bunun manasının ne olduğunu sordum. Çevre düzenlemesi desek 2 tane el arabası toprak yığını ile çevre düzenlemesi olmaz. Tahta da dikmişler tam mezar olmuş. Çok garip ve yakışıksız. Mezar olmuş burası" şeklinde konuştu. Gördüğü manzaraya tepki gösteren bir diğer vatandaş ise Sağlık ocağının bahçesinde mezarlık var. Akşama helvasını yapacağız, mevlit okutacağız" fadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

İzmit Belediyesi, Yerel Haberler, Sağlık Ocağı, Belediye, Politika, kocaeli, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'nde Sağlık Ocağı Bahçesinde Mezarlık Görünümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:48 Makam odasına balyozlu saldırı Ortalığı savaş alanına çevirdi Makam odasına balyozlu saldırı! Ortalığı savaş alanına çevirdi
10:27 Bartın açıklarında 4.8’lik deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Bartın açıklarında 4.8'lik deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
09:56 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf’un İstanbul’daki bazı şubeleri boş kaldı Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı
07:55 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak İşte tahminler ve zamlı rakamlar 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte tahminler ve zamlı rakamlar
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
16:28 Tanınmış Çift Altınbaşaklar’ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi Tanınmış Çift Altınbaşaklar'ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi
16:21 Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi’ye sürpriz bir talip çıktı Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı
16:04 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış
15:54 Ziraat Türkiye Kupası’nda skandal Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı Ziraat Türkiye Kupası'nda skandal! Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı
15:40 Florida’da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu’nun çatısını uçurdu Florida'da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu'nun çatısını uçurdu
15:37 Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor
15:27 Fenomen Ece Ronay’a mahkemeden bir ceza daha geldi Fenomen Ece Ronay'a mahkemeden bir ceza daha geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 11:36:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'nde Sağlık Ocağı Bahçesinde Mezarlık Görünümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.