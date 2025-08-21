Kocaeli'nde Yeni Otopark Projesiyle Deniz Ulaşımı Teşvik Ediliyor - Son Dakika
Kocaeli'nde Yeni Otopark Projesiyle Deniz Ulaşımı Teşvik Ediliyor

21.08.2025 10:26  Güncelleme: 10:28
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit 1 Mart Vapur İskelesi'ne 178 araçlık yeni bir otopark inşa ediyor. Proje, deniz ulaşımını teşvik ederek kent içindeki trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor ve toplam park alanını 298 araca çıkaracak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafik yoğunluğunu deniz ulaşımını teşvik ederek azaltma hedefi doğrultusunda, İzmit 1 Mart Vapur İskelesi'ne 178 araçlık yeni bir otopark inşa ediyor.

Başiskele Kavşağı Koridor Projesi ile artması beklenen trafik yükünü hafifletmek amacıyla başlatılan proje, vatandaşların araçlarını iskele önüne park ederek deniz yoluyla ulaşımlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 5 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan yeni otopark, mevcut 120 araçlık kapasiteyi artırarak bölgedeki toplam park alanını 298'e çıkaracak. Proje kapsamında, 13 engelli, 20 elektrikli araç ve 4 motosiklet için özel park yerleri ayrıldı.

Ekipler, 11 bin metrekarelik proje sahasında kazı, dolgu ve zemin düzenleme işlemlerine başladı. Çalışmalar kapsamında 3 bin 250 ton plentmiks alt temel, 3 bin 250 ton plentmiks temel, bin 600 ton binder ve bin 70 ton aşınma tabakası asfalt serimi yapılacak. Ayrıca 3 bin 700 metrekare baskı beton kaldırım imalatı gerçekleştirilecek.

Vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde kullanabilmesi için aydınlatma sistemi kurulacak olan yeni otoparkta, güvenlik görevlileri de hizmet verecek. Projenin tamamlanmasıyla iskele çevresindeki otopark ihtiyacının önemli ölçüde karşılanması hedefleniyor. - KOCAELİ

