Kocaeli'nin "Dijital İkiz Projesi"ne akıllı ulaşım ödülü - Son Dakika
Kocaeli'nin "Dijital İkiz Projesi"ne akıllı ulaşım ödülü

30.04.2026 14:20  Güncelleme: 14:21
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş, hayata geçirdiği "Raylı Sistemler için Entegre Dijital İkiz Platformu Projesi" ile 9. Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri'nde "Jüri Özel Ödülü"nün sahibi oldu.

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Türkiye tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde 17. AUS Avrupa Kongresi kapsamında ödül töreni düzenlendi. Törende, UlaşımPark'ın raylı sistemlerde proaktif yönetim anlayışını hedefleyen projesi ödüle layık görüldü. Ödül, UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Serhan Çatal'a takdim edildi.

Jüri Özel Ödülü alan "Entegre Dijital İkiz Platformu", tramvay araçları, hatlar, istasyonlar ve işletme sistemlerinin dijital ortamda birebir modellenmesini sağlıyor.

Sahadan toplanan verilerin anlık olarak işlenmesiyle çalışan sistem, süreçlerin gerçek zamanlı izlenmesine ve analiz edilmesine imkan tanıyor. Muhtemel arızaları önceden tespit ederek erken müdahale fırsatı sunan platform sayesinde, raylı sistem işletiminde operasyonel kararlar daha etkin yönetiliyor. - KOCAELİ

