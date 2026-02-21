Halk Ekmek'te ağ genişliyor: Günlük üretim 16 bini aştı, Ramazan pidesi 20 TL - Son Dakika
Halk Ekmek'te ağ genişliyor: Günlük üretim 16 bini aştı, Ramazan pidesi 20 TL

Halk Ekmek\'te ağ genişliyor: Günlük üretim 16 bini aştı, Ramazan pidesi 20 TL
21.02.2026 09:52  Güncelleme: 09:53
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Projesi kapsamında iki yeni büfe açarak İzmit'teki büfe sayısını 21'e çıkardı. Günlük ekmek üretimi 16 binin üzerine çıkarken, 300 gramlık Ramazan pidesi 20 TL'den satışa sunuldu.

Kocaeli'de 8 ilçede 51 noktada hizmet veren Halk Ekmek ağı, iki yeni büfeyle büyüdü. Günlük üretim 16 bin adedi aşarken 300 gramlık Ramazan pidesi 20 TL'den satışa sunuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların temel gıdaya daha kolay ve uygun fiyatla ulaşabilmesi amacıyla yürüttüğü "Halk Ekmek Projesi'ni" büyütüyor. İzmit Fatih Mahallesi ve Bekirdere Mahallesi'nde açılan yeni büfelerle birlikte İzmit'teki Halk Ekmek büfesi sayısı 21'e yükseldi. Gölcük, Derince, Dilovası ve Kartepe'de 6'şar, Başiskele'de 5, Karamürsel'de 2, Kartepe ise 1 Halk Ekmek büfesi bulunuyor. Büyükşehir belediyesi, artan talepleri karşılamak amacıyla büfe ağını planlı şekilde büyütmeye devam edecek.

Günlük ekmek üretimi 16 bini aşıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş. tarafından Halk Ekmek büfeleri için günlük 8 bin ila 9 bin 500 arasında ekmek üretimi gerçekleştiriliyor. Ayrıca 11 büfe için çevredeki fırınlarla yapılan anlaşmalar kapsamında ortalama 7 bin ekmek daha hazırlanıyor. Böylece büfelere ulaştırılan günlük ekmek miktarı 16 binin üzerine çıkıyor.

Ramazan pidesi satışa sunuldu

Ramazan ayının ilk günü itibarıyla 300 gramlık Ramazan pidesi 20 TL'den vatandaşlarla buluştu. Halk Ekmek büfeleri, Ramazan ayı boyunca resmi tatiller ve pazar günleri dışında haftanın 6 günü hizmet verecek. Büfeler, 09.00-11.30 ve 16.00-18.30 saatleri arasında vatandaşların pide ve ekmek ihtiyacını karşılayacak. Büyükşehir belediyesi, Ramazan ayı öncesinde hayata geçirilen yeni büfelerle vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve hesaplı ekmeğe erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. - KOCAELİ

Son Dakika Yerel Halk Ekmek'te ağ genişliyor: Günlük üretim 16 bini aştı, Ramazan pidesi 20 TL - Son Dakika

Halk Ekmek'te ağ genişliyor: Günlük üretim 16 bini aştı, Ramazan pidesi 20 TL
