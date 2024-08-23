Kocaeli'nin Sağlık Turizmine Büyük Katkı Sunacak Termal Tesis İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Kocaeli'nin Sağlık Turizmine Büyük Katkı Sunacak Termal Tesis İnşaatı Devam Ediyor

Kocaeli\'nin Sağlık Turizmine Büyük Katkı Sunacak Termal Tesis İnşaatı Devam Ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele'de projelendirilen termal tesis inşaatı hızla ilerliyor. Tesis, termal suyun kullanılacağı ve birçok sağlık sorununa şifa kaynağı olması beklenen özellikleriyle Başiskele'nin önemli bir lokasyonu olacak. Aynı zamanda Kocaeli için de sağlık turizmi açısından önemli bir merkez olacak.

23.08.2024 14:54  Güncelleme: 14:56
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Kocaeli'nin sağlık turizmine büyük katkı sunacak olan Başiskele Yeniköy Termal Tesisinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm yönünü ön plana çıkartacak yatırımlar kapsamında Başiskele'de projelendirdiği termal tesiste çalışmalarını sürdürüyor. Yerin 930 metre altından 57 derece sıcaklıkta çıkan ve birçok hastalığa şifa kaynağı olması öngörülen termal suyun kullanılacağı tesis, hizmete girdiğinde Başiskele'nin en önemli lokasyonlarından biri olurken, Kocaeli içinse sağlık turizmi açısından önemli bir merkez olacak. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanan tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Kocaeli'nin sağlık turizmine önemli bir katkı sağlayacak tesis aynı zamanda bölgenin turistik çekiciliğini de artıracak.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün de başından sonuna kadar takip ettiği ve 2023 yılının ocak ayında temeli atılan Başiskele Termal Tesis projesi kapsamında bina genelinde kaba imalatlar tamamlandı. Yapının iç kısımlarında ise sıva ve mermer imalatları devam ediyor. Yapının cephe kısımlarında profil imalatlarına başlandı. Bina genelinde elektrik ve mekanik imalatları da devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'nin Sağlık Turizmine Büyük Katkı Sunacak Termal Tesis İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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