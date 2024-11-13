Kocaeli'nin Yeniköy Termal Tesisinde İlerleme Yüzde 83'e Ulaştı - Son Dakika
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Kocaeli'nin Yeniköy Termal Tesisinde İlerleme Yüzde 83'e Ulaştı

Kocaeli\'nin Yeniköy Termal Tesisinde İlerleme Yüzde 83\'e Ulaştı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sağlık turizmine büyük katkı sunması beklenen Yeniköy Termal Tesisinde fiziki ilerleme oranı yüzde 83'e ulaştı. Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla cazibe merkezi olan Başiskele'de inşa edilen tesis, jeotermal suyun şifa kaynağı olması öngörülüyor.

13.11.2024 11:10  Güncelleme: 11:11
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sağlık turizmine büyük katkı sunması beklenen Yeniköy Termal Tesisinde fiziki ilerleme oranı ise yüzde 83'e ulaştı.

Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve yaşam kalitesiyle Kocaeli'nin cazibe merkezi olan ilçesi Başiskele'de her türlü hastalığa şifa kaynağı olması öngörülen jeotermal su için termal tesis yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Yeniköy Merkez Mahallesi'nde yerin 930 metre altından 57 derece sıcaklıkta çıkan jeotermal suyun çıktığı bölgede yaptığı termal tesisin, Kocaeli'nin olduğu kadar Marmara'nın da şifa kaynağı olması bekleniyor.

3 bloktan oluşan ve 10 bin 621 metrekare alanda inşa edilen projede fiziki ilerlemede yüzde 83'e ulaştı. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanan tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'nin Yeniköy Termal Tesisinde İlerleme Yüzde 83'e Ulaştı - Son Dakika

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