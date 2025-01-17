Kocaeli Otoparklarına 2024'te 2,8 Milyon Araç Giriş-Çıkış Sağlandı - Son Dakika
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Kocaeli Otoparklarına 2024'te 2,8 Milyon Araç Giriş-Çıkış Sağlandı

Kocaeli Otoparklarına 2024\'te 2,8 Milyon Araç Giriş-Çıkış Sağlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin otoparkları, 2024 yılında toplamda 2 milyon 860 bin 735 araç giriş-çıkışına ev sahipliği yaptı. Engelli erişimine uygun modern otoparklar, güvenli ve kaliteli hizmet sunarak vatandaşların tercihinde önemli rol oynuyor.

17.01.2025 15:05  Güncelleme: 15:07
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kentin önemli lokasyonlarında bulunan otoparklarına 2024 yılında 2 milyon 860 bin 735 araç giriş-çıkış sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin önemli lokasyonlarında inşa ettiği otoparklar, Kocaelilere kaliteli, güvenli ve modern otopark hizmeti sunabilmek için yoğun şekilde çalışıyor. Engelli erişimine uygun otoparklar, vatandaşlar tarafından güvenle ve memnuniyetle tercih ediliyor. Engelli bireyler de araçlarını erişebilir bir şekilde otoparklara bırakarak, şehir merkezlerinde ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş'nin işletmesini sağladığı Gebze Otoparkı, Kent Meydanı Otoparkı, Metropol Otoparkı, Kadıköy Katlı Otoparkı ve Kocaeli Şehirlerarası Otogarı'nın içinde yer alan otoparka 1 yılda 2 milyon 860 bin 735 araç giriş-çıkış sağladı. Kurulduğu günden itibaren vatandaşların sıklıkla tercih ettiği otoparklarda kullanılan kameralar son teknolojiyle güvenlik sağlıyor. Saniye saniye görüntülenen otoparklarda vatandaşlar araçlarını güvenle bırakıyor. Kör nokta bulunmayan otoparkta vatandaşlar, araçlarını bıraktıklarında gözleri arkada kalmadan aktivitelerini gerçekleştiriyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Otoparklarına 2024'te 2,8 Milyon Araç Giriş-Çıkış Sağlandı - Son Dakika

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