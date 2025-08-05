Kocaeli Sahilleri Boğulmaktan Kurtarılan 1199 Kişiyle Güvende - Son Dakika
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Kocaeli Sahilleri Boğulmaktan Kurtarılan 1199 Kişiyle Güvende

Kocaeli Sahilleri Boğulmaktan Kurtarılan 1199 Kişiyle Güvende
05.08.2025 13:03  Güncelleme: 13:04
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Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, yaz sezonu boyunca 1199 kişinin boğulmaktan kurtarıldığını açıkladı. 28 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasındaki bir haftalık süre içinde 97 kişiye müdahale edildi. Eğitimli personel ve modern ekipmanlarla sahillerde 7/24 güvenlik sağlanıyor.

Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi ekipleri, yaz sezonunun başlangıcından bu yana toplam bin 199 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, deniz sezonuyla birlikte sahillerde güvenliğin teminatı olmaya devam ediyor. Modern ekipmanlar, eğitimli personel ve profesyonel müdahale anlayışıyla çalışan ekipler, vatandaşların güvenle denize girebilmesi için 7/24 görev başında. 15 Haziran'da başlayan deniz sezonunda KOSKEM ekipleri, Kocaeli genelindeki sahil bölgelerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla bugüne kadar bin 199 kişinin hayatını kurtardı. Ekipler, 28 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında ise yalnızca bir haftalık sürede 97 kişiye boğulma tehlikesi anında müdahale etti.

13 sahilde 7 gün boyunca görev başındalar

Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), Mavi Bayraklı plajların da aralarında bulunduğu toplam 13 sahil bölgesinde haftanın 7 günü cankurtaranlık hizmeti veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar kapsamında, sahillerde güvenli bir deniz sezonu için yoğun tempo ile görev yapılıyor. 28 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında sahil bölgelerinde gerçekleşen 97 kurtarma vakasının büyük bölümü Kandıra ilçesinde yaşandı. Cebeci'de 37, Kumcağız'da 30, Kerpe'de 8, Kovanağzı'nda 2, Seyrek'te 4, Sarısu'da 1 ve Bağırganlı'da 5 vatandaşa boğulma tehlikesi anında müdahale edildi. Ayrıca Karamürsel'de 3, Darıca'da 7 kişi cankurtaran ekiplerinin zamanında müdahalesiyle hayata tutundu. Eğitimli ve koordineli çalışan ekipler, vatandaşların güvenliğini sağlamak için sahillerde hazır bekliyor.

İlk yardım ve ambulans desteği de sağlanıyor

KOSKEM, sadece boğulma vakalarına değil, sahil bölgelerinde meydana gelen sağlık sorunlarına da müdahale ediyor. Ekipler, son bir hafta içinde 14 vatandaşa ilk yardım hizmeti sundu. Acil durumlarda ise ambulans desteği sağlanarak vatandaşların sağlık kuruluşlarına güvenli şekilde ulaştırılması sağlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir yaz geçirmesi için sahil güvenliği çalışmalarına aralıksız devam ediyor. KOSKEM'in özverili çalışmaları sayesinde Kocaeli sahilleri bu yaz da güvenle dolup taşıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli Sahilleri Boğulmaktan Kurtarılan 1199 Kişiyle Güvende - Son Dakika

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