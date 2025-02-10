Kocaeli Şehir Hastanesi Personeline Acil Durum Eğitimi - Son Dakika
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Kocaeli Şehir Hastanesi Personeline Acil Durum Eğitimi

Kocaeli Şehir Hastanesi Personeline Acil Durum Eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Şehir Hastanesi personeline yönelik teorik ve pratik acil durum eğitimi düzenledi. Eğitimde yanma, yangın riskleri, söndürme teknikleri ve uygulamalı yangın söndürme becerileri öğretildi.

10.02.2025 09:39  Güncelleme: 09:40
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Kocaeli'de itfaiye ekipleri, Şehir Hastanesi personeline yönelik acil durum eğitimi verdi.

Afet ve acil durumlara karşı vatandaşlara 7/24 kesintisiz hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kocaeli Şehir Hastanesi personeline yönelik teorik ve pratik acil durum eğitimi düzenledi. Eğitimlerin teorik bölümünde yanma ve yangın, yangın yerindeki riskler, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, araç, malzeme tahliye ve acil durum organizasyonu başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler sunulurken, uygulamalı bölümde ise taşınabilir yangın söndürücülerin doğru kullanımı katılımcılara detaylı olarak gösterildi. Uygulamalı bölümde küçük çaplı bir akaryakıt yangını oluşturularak sağlık personellerinin yangını başarılı bir şekilde söndürmeleri istendi. Eğitimde, yangın hortum dolaplarının muhtemel bir yangın durumunda kullanımına yönelik bilgiler de katılımcılar ile paylaşıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Şehir Hastanesi Personeline Acil Durum Eğitimi - Son Dakika

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