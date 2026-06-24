Kocaeli'nin yeni merkezi 7'den 70'e herkesi ağırlayacak - Son Dakika
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Kocaeli'nin yeni merkezi 7'den 70'e herkesi ağırlayacak

Kocaeli\'nin yeni merkezi 7\'den 70\'e herkesi ağırlayacak
24.06.2026 15:28  Güncelleme: 15:30
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından eski İnterteks Fuar Alanı'nda yapılan Sosyal Yaşam Merkezi projesinde 3 bin tonluk çelik konstrüksiyon imalatları tamamlandı. Merkez, konservatuvar, dil akademisi, kütüphane ve gastronomi atölyeleri gibi birçok birimi barındıracak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından eski İnterteks Fuar Alanı bölgesinde hayata geçirilen Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi projesinde çelik konstrüksiyon imalatları tamamlandı. Sosyal yardım, yaşam ve sivil toplum faaliyetlerini tek çatı altında toplayacak olan merkezin, çevresindeki diğer tesislerle bütüncül bir yaşam alanı oluşturması hedefleniyor.

Eski İnterteks Fuar Alanı'nda yapımı süren projede, konservatuvar, girişimcilik, gastronomi ve dil akademisi binaları ile nizamiye yapılarının 3 bin tonluk çelik konstrüksiyon imalatları bitirildi. Projenin en önemli aşamalarından biri olan taşıyıcı sistem montajlarının tamamlanmasıyla inşaat süreci hız kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, inşaatı devam eden Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi, ekiplerden bilgi aldı. Çalışmaların belirlenen takvimde ilerlediğini belirten Başkan Büyükakın, "Kocaeli'de, her yaştan ve her kesime hitap edecek bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Tamamlandığında, kentimiz sosyal yaşamının kalbi bu merkezde atacak" dedi.

Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi'nin tek başına bir proje olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, "Merkezimizin çevresinde İzmit Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, Anne Şehir Yaşam Merkezi, Vinsan Spor Tesisleri bulunuyor. Bu bölgeyi yaşlılarımız, kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız ve özel bireylerimiz için mekanlar olarak tasarladık. Şehrin nefes alabileceği, vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte doyasıya yaşayabileceği bütüncül bir proje olacak" diye konuştu.

Yaklaşık 17 bin 390 metrekare kapalı alana sahip olacak merkezde; konservatuvar, dil akademisi, kütüphane, gastronomi atölyeleri, doğal yaşam müzesi, dijital yayın stüdyoları ile girişimcilik ve sivil toplum merkezleri yer alacak. 208 kişilik çok amaçlı salon, sinema ve etkinlik salonu ile tanıtım merkezini de bünyesinde barındıracak kompleks, tamamlandığında 7'den 70'e tüm vatandaşlara hizmet verecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'nin yeni merkezi 7'den 70'e herkesi ağırlayacak - Son Dakika

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