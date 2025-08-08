Kocaeli tarihinin en büyük projesinde tünel zamanı - Son Dakika
Kocaeli tarihinin en büyük projesinde tünel zamanı

Kocaeli tarihinin en büyük projesinde tünel zamanı
08.08.2025 13:32  Güncelleme: 13:33
Kocaeli tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı olan Körfezray Metrosu'nda tünel kazacak dev TBM'lerden 2'si Seka Devlet Hastanesi İstasyonu'na ulaştı.

Kocaeli tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı olan Körfezray Metrosu'nda tünel kazacak dev TBM'lerden 2'si Seka Devlet Hastanesi İstasyonu'na ulaştı. Her biri 100 metre uzunluğundaki "köstebekler", 25 Ağustos'ta kazıya başlıyor. KBB Başkanı Tahir Büyükakın, montaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Kocaeli tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı olan Körfezray Metrosu'nda önemli aşamaya geçiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen dev projede tünel açma işlemi için geri sayım başladı. Projenin ilk etabını oluşturan istasyonlarda inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yer altı tünellerini açacak olan tünel açma makinesi (Tünel Açma Makinesi-Tunnel Boring Maching) TBM'den ikisi, Seka Devlet Hastanesi İstasyonu'na getirildi.

25 Ağustos'tan itibaren tünel açma çalışması yapması bekleniyor

Kamuoyunda 'dev köstebek' olarak bilinen TBM'lerden, Körfezray Metrosu kapsamında 6 tane kullanılacak. Her biri 100 metre uzunluğunda olan TBM'lerin toplam ağırlığı 670 ton ve her biri 7 metre yüksekliğinde. Seka Devlet Hastanesi İstasyonu'na getirilen TBM'lerden ikisinin, 25 Ağustos'tan itibaren İzmit Doğu İstasyonu istikametinde tünel açma çalışması yapması bekleniyor. TBM'ler, Sekapark üzerinden Cumhuriyet Parkı İstasyonu'na kadar kazdıktan sonra, Milli İrade Meydanı'na inecek. Buradan da otogar istasyonuna kadar kesintisiz kazı yapacak.

4 TBM daha devreye alınacak

Yüklenici firma, metronun hızlıca tamamlanması için İzmit Doğu İstasyonu yönündeki kazı işlemi yapılırken, Körfez istikametindeki kazıya da hızlıca başlayacak. Bu bölümde, 4 TBM daha devreye alınacak. TBM'lerden ikisi, Derince Millet Bahçesi yönüne tünel açacak. Aynı anda Derince Millet Bahçesi'ne konuşlandırılacak son 2 TBM de Körfez'deki son durak olan Körfez-Petkim İstasyonu'na doğru kazı yapacak. Bu güzergahtaki kazı da 1.5-2 ay içinde başlayacak. Öte yandan, Seka Devlet Hastanesi-Derince Millet Bahçesi arasında tünel açma çalışması bittikten sonra 2 TBM sökülecek, Fındıklı İstasyonu'na getirilerek otogar yönünde kazı işlemine başlanacak.

12 metreye kadar kazı işlemi yapabilecek

Körfezray Metrosu'nda çalışacak olan TBM'ler, zeminin ve hava şartlarının elverişli olması durumunda, günde 12 metreye kadar kazı işlemi yapabilecek kapasitede. TBM'ler, birçok noktada 20 metre derinlikte kazı yapacak. Ancak güzergahtaki bazı noktaların arazi yapısı nedeniyle zaman zaman 70 metre derinliğe inmesi bekleniyor.

Başkan Büyükakın şantiyeyi gezdi

Körfezray Metrosu'na büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projenin geldiği son noktayı görmek amacıyla Seka Devlet Hastanesi İstasyonu'nda kurulan şantiyeyi ziyaret etti. Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı'nın da eşlik ettiği Başkan Büyükakın, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Büyükakın daha sonra yerin 28 metre altındaki tünel başlangıç noktasına inerek TBM'lerin montajının yapıldığı çalışmayı inceledi. Başkan Büyükakın, Körfez Metrosu'nun çok önemli olduğunu vurgulayarak, heyecanını dile getirdi. Başkan Büyükakın, Körfez Metrosu'nun çok önemli olduğunu vurgulayarak, kent adına da büyük bir heyecan duyduğunu dile getirdi, "Bu çalışma nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür ediyoruz." dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, kocaeli, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

