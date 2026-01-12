740 araçlık filoyla 54 milyonun üzerinde yolculuk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

740 araçlık filoyla 54 milyonun üzerinde yolculuk

740 araçlık filoyla 54 milyonun üzerinde yolculuk
12.01.2026 12:49  Güncelleme: 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı UlaşımPark A.Ş., 2025 yılı içerisinde 740 araçlık filosuyla il genelinde 54 milyonun üzerinde yolcu taşıdı. Yıl boyunca 44,7 milyon kilometre sefer gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı UlaşımPark A.Ş., 2025 yılı içerisinde 740 araçlık otobüs filosuyla il genelinde 54 milyonun üzerinde yolcu taşıdı.

Kocaeli genelinde yürütülen toplu taşıma hizmetleri kapsamında UlaşımPark A.Ş. tarafından işletilen otobüsler, 2025 yılı boyunca kent içi ve kırsal bölgelerde sefer yaptı. Yıl içerisinde otobüslerle toplam 54 milyonun üzerinde yolculuk gerçekleştirilirken, araçlar 44,7 milyon kilometreyi aşan mesafe kat etti. 740 araçlık filo ile şehir merkezi, kırsal mahalleler, sanayi alanları, eğitim ve sağlık kurumlarına ulaşım sağlandı.

54 milyon 412 bin yolculuk

UlaşımPark'a ait otobüslerle 2025 yılı boyunca toplam 54 milyon 412 bin 476 yolculuk yapıldı. Aynı dönemde 1 milyon 478 bin 40 sefer düzenlendi. Aralık ayı, 4 milyon 950 bin 907 yolcu ile yılın en fazla yolcu taşınan ayı olarak kayıtlara geçti.

44 milyon kilometreyi aşan sefer mesafesi

Otobüsler, 2025 yılı boyunca toplam 44 milyon 720 bin 171 kilometre yol kat etti. Bu kapsamda şehir merkezi ile birlikte kırsal bölgeler, iş alanları, eğitim kurumları ve sağlık kuruluşlarına yönelik ulaşım hizmeti verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 740 araçlık filoyla 54 milyonun üzerinde yolculuk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
Fildişi Sahili Afrika Kupası’na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu Fildişi Sahili Afrika Kupası'na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kar alarmı Uçuşların yüzde 10’u iptal edilecek Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar alarmı! Uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Oynamadığı maçta bile hedefte Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri’ye büyük tepki Oynamadığı maçta bile hedefte! Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
11:16
Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 13:19:45. #7.11#
SON DAKİKA: 740 araçlık filoyla 54 milyonun üzerinde yolculuk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.