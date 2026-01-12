740 araçlık filoyla 54 milyonun üzerinde yolculuk

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı UlaşımPark A.Ş., 2025 yılı içerisinde 740 araçlık otobüs filosuyla il genelinde 54 milyonun üzerinde yolcu taşıdı.

Kocaeli genelinde yürütülen toplu taşıma hizmetleri kapsamında UlaşımPark A.Ş. tarafından işletilen otobüsler, 2025 yılı boyunca kent içi ve kırsal bölgelerde sefer yaptı. Yıl içerisinde otobüslerle toplam 54 milyonun üzerinde yolculuk gerçekleştirilirken, araçlar 44,7 milyon kilometreyi aşan mesafe kat etti. 740 araçlık filo ile şehir merkezi, kırsal mahalleler, sanayi alanları, eğitim ve sağlık kurumlarına ulaşım sağlandı.

54 milyon 412 bin yolculuk

UlaşımPark'a ait otobüslerle 2025 yılı boyunca toplam 54 milyon 412 bin 476 yolculuk yapıldı. Aynı dönemde 1 milyon 478 bin 40 sefer düzenlendi. Aralık ayı, 4 milyon 950 bin 907 yolcu ile yılın en fazla yolcu taşınan ayı olarak kayıtlara geçti.

44 milyon kilometreyi aşan sefer mesafesi

Otobüsler, 2025 yılı boyunca toplam 44 milyon 720 bin 171 kilometre yol kat etti. Bu kapsamda şehir merkezi ile birlikte kırsal bölgeler, iş alanları, eğitim kurumları ve sağlık kuruluşlarına yönelik ulaşım hizmeti verildi. - KOCAELİ