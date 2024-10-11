Kocaeli Üniversitesi'nde 'Gelin Tanış Olalım' Etkinliği Düzenleniyor - Son Dakika
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Kocaeli Üniversitesi'nde 'Gelin Tanış Olalım' Etkinliği Düzenleniyor

Kocaeli Üniversitesi\'nde \'Gelin Tanış Olalım\' Etkinliği Düzenleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversite hayatına yeni başlayan öğrenciler için 'Gelin Tanış Olalım' etkinliğini Umuttepe'de düzenliyor. Etkinlikte öğrenciler, şehirdeki sosyal ve akademik faaliyetler hakkında bilgilendirilecek ve eğlenceli aktivitelerle sosyalleşme imkanı bulacak.

11.10.2024 11:08  Güncelleme: 11:10
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Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin kaynaştırılması ve gençlik çalışmaları hakkında bilgilendirilmesi amacıyla Umuttepe'de "Gelin Tanış Olalım" etkinliği düzenliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversite hayatına yeni başlayan öğrencilerin kaynaşarak kente daha iyi uyum sağlayabilmesi için akademik yılın ilk haftasında "Gelin Tanış Olalım" etkinliği düzenliyor. 'Kılavuz Gençlik' çatısı altında faaliyet gösteren Akademi Üniversite Genç Mekan Birimi, Umuttepe Kampüsü'nde 14-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte öğrencileri büyükşehirin akademik ve sosyal faaliyetleri hakkında bilgilendirerek üniversiteli gençlere kılavuz olacak. Umuttepe'de 3 gün boyunca 11.00-19.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek 'Gelin Tanış Olalım' etkinliğinde öğrenciler bir taraftan büyükşehirin gençlik çalışmaları hakkında detaylı bilgi alırken diğer taraftan da Kocaeli Üniversitesi'nin öğrenci kulüpleri, stantlarında düzenleyecekleri eğlenceli ve bilgilendirici aktivitelerle öğrencilerin üniversite hayatına keyifli başlangıç yapmalarına olanak sağlayacak.

Büyükşehirin her yıl geleneksel hale getirdiği 'Gelin Tanış Olalım' etkinliğinde öğrenciler; hediye çekilişleri, yarışmalar, basketbol turnuvası, eğlenceli oyunlar, ikramlar, açık hava sineması, öğrenci müzik gruplarının konserleri ve çeşitli sahne etkinlikleriyle doyasıya eğlenerek sosyalleşme imkanı bulacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Üniversitesi'nde 'Gelin Tanış Olalım' Etkinliği Düzenleniyor - Son Dakika

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