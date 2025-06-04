Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde 5 Bin Kişilik Camii Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde 5 Bin Kişilik Camii Projesi Devam Ediyor

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü\'nde 5 Bin Kişilik Camii Projesi Devam Ediyor
04.06.2025 12:00  Güncelleme: 12:02
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Umuttepe Camii ve Otopark Projesi'nde çalışmaların sürdüğünü duyurdu. 20 bin metrekarelik alanda inşa edilen cami, aynı anda 5 bin kişinin ibadet edebileceği kapasiteye sahip.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde 20 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilecek camide aynı anda 5 bin kişi ibadet yapabilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 20 bin metrekarelik alan üzerinde planlanan Umuttepe Camii ve Otopark Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Bir süre önce yeniden ihale edilen ve hizmete girdiğinde aynı anda 5 bin kişinin ibadet edeceği cami projesini yerinde inceleyen Başkan Büyükakın'a AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof.Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı da eşlik etti. Ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, "Burası ihale edilmiş ve başlamış bir projeydi. Ancak işi alan müteahhit işi sağlıklı devam ettirmediği için tasfiye süreçleri ve cezai yaptırımlar uygulandı. Sonrasında ikmal ihalesi yapıldı ve şu anda inşaat devam ediyor. Projede 374'ü kapalı, 102'si açık olmak üzere toplam 476 araçlık otopark alanı bulunacak. Üst katlarda ibadethane, kitap kafe gibi sosyal alanlar yer alacak. Buradaki öğrencilerimiz için önemli bir ihtiyaç yerine getirilecek." dedi.

Umuttepe Camii, 6 kattan oluşan betonarme bir yapı olarak planlandı. Toplam 20 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilecek camide aynı anda 5 bin kişi ibadet yapabilecek. 3 bin kişilik kapalı, 2 bin kişilik açık alan kapasitesine sahip caminin altında ise vatandaşların faydalanabileceği sosyal alanlar, yemekhane ve kitap kafe gibi mekanlar yer alacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde 5 Bin Kişilik Camii Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde 5 Bin Kişilik Camii Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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