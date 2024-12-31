Kocaeli Valisi Aktaş, Doğalgaz Patlaması Sonrası Yaralıları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Aktaş, Doğalgaz Patlaması Sonrası Yaralıları Ziyaret Etti

Kocaeli Valisi Aktaş, Doğalgaz Patlaması Sonrası Yaralıları Ziyaret Etti

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Darıca'da yaşanan doğalgaz patlamasında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Aktaş, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alarak, patlama sonrası yapılan çalışmalara dair açıklamalarda bulundu.

31.12.2024 23:18  Güncelleme: 23:25
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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yeni yıl öncesi Darıca'da yaşanan doğalgaz patlaması neticesi yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yeni yıl öncesi Darıca'da yaşanan doğalgaz patlaması neticesi yaralanan vatandaşları hastanelerde ziyaret etti. Şehir Hastanesi'nde yatan yaralılar ile bir araya gelen Aktaş, "Hem doktorlarımızdan bilgi aldık, hem kendileriyle görüşme imkanımız oldu. İnşallah sağlıkları iyiye doğru gidiyor. En kısa sürede umarım sağlıklarına kavuşurlar. Bir an öncede hastaneden taburcu olurlar" dedi.

"Ekipler yoğun bir vaziyette çalışıyor"

Patlamanın ardından ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden Aktaş, "An itibarıyla yüzde 60 civarında aboneye tekrar gaz verilme imkanı oldu. Kalan kısımla ilgili de çok hızlı şekilde ekipler sahada çalışıyor. İnşallah en kısa sürede tüm hanelere doğal gaz verilmiş olacak. Yoğunlaşmadan dolayı elektrik- enerji hatlarında da arızalar meydana geldi. Bazı istenmeyen durumlar ortaya çıktı. Onların telafi edilmesi, düzeltilmesi noktasında da yine elektrik dağıtım firmamız tüm çabayı sarf ediyor. Büyükşehir belediyemiz elektrik ekipleri ve ilimizin diğer kamu kurum kuruluşları ve yine Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin jeneratör, trafo ve diğer ekipman destekleri ile elektrik sıkıntısı da yoğun bir şekilde çözümlemeye çalışılıyor. En ufak bir riske meydan vermemek için, tek tek hanelere girilerek, kontrol edilerek yapıldığı için süreç biraz uzadı ama umuyoruz en kısa sürede bitecek, onunla beraber elektrik sıkıntısı da çok büyük bir ölçüde giderilmiş olacak" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Valisi Aktaş, Doğalgaz Patlaması Sonrası Yaralıları Ziyaret Etti - Son Dakika

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