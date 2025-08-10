Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, Yaz Tatilinde Çocuklara Geleneksel Kültürü Tanıttı

Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, yaz tatilinde düzenlediği atölye ve etkinliklerle çocuklara ve gençlere geleneksel kültürü eğlenceli ve öğretici bir şekilde tanıttı. El sanatlarından yöresel tatlara, geleneksel oyunlardan kültürel mirasa uzanan programlar büyük ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu işbirliğiyle faaliyet gösteren Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, yaz boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda yaz tatilinde çocuklara ve gençlere yönelik kültürel eğitim programları düzenlendi. "Gelenekten geleceğe atölyeler" adıyla gerçekleştirilen etkinlikler, katılımcılara öğretici ve eğlenceli anlar yaşattı. Etkinlikler kapsamında çocuklar, taş değirmende buğday öğüterek geleneksel üretimi deneyimledi, ata tohumlarının bugüne uzanan yolculuğuna tanıklık etti. Hem eğitici hem uygulamalı etkinliklerle geçmişle bağ kuruldu. Yöresel motiflerin tanıtıldığı dokuma ve baskı atölyelerinde çocuklar, geleneksel kilim tekniklerini öğrendi. Kendi elleriyle dokuma yaparak el emeğinin kıymetini deneyimledi.

Hayal gücüyle kültür buluştu

Boyama etkinliğinde Kocaeli'nin kültürel mirası çocukların hayal gücünde yeniden hayat buldu. Topaç atölyesiyle geleneksel oyunlar yaşatıldı; kültürel motifli hafıza kartlarıyla öğretici oyunlar oynandı. Etkinliklerde gastronomi ekranı üzerinden coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı, yöresel tarifler paylaşıldı. "Akçaoğlan ve Sihirli Heybesi" masalı ve mani atışmaları ise kültürel bağları pekiştirdi.

Manav kültürünün canlı hafızası

Kocaeli Yerel Kültür Müzesi; Manav Türkleri'nin yerleşim süreci, geleneksel üretim biçimleri, keten dokumacılığı ve kültürel semboller gibi tematik içeriklerle ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Çok amaçlı salonuyla yıl boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, pazartesi hariç haftanın 6 günü 09.00-17.30 saatleri arasında ziyarete açık. - KOCAELİ