Kocaeli Zabıta Ekipleri Kaybolan 13 Çocuğu Ailelerine Ulaştırdı

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Kocaeli'de zabıta ekipleri, son bir ayda Kandıra sahillerinde kaybolan 13 çocuğu ailesine ulaştırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin birçok noktasında olduğu gibi Kandıra sahil noktalarında da düzenli aralıklarla devriye geziyor. Asayişin sağlanması noktasında önemli çaba sarf eden zabıta ve özel güvenlik görevlileri, ailelerini kaybeden çocukların da yardımına koşuyor. Bu kapsamda, Kandıra sahillerinde son bir ayda kaybolan 13 çocuğun yardımına zabıta ekipleri yetişti. Çocukları ilk etapta korkmamaları için sakinleştiren ekipler, kısa sürede çocukların ailelerine ulaştı. Aileler, zabıta noktasına gelerek çocuklarını teslim aldı. Ayrıca ekipler 8 değerli eşyayı da bularak sahiplerine ulaştırdı. - KOCAELİ