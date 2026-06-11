Formasını Büyükakın\'a hediye etti, helallik istedi

Kocaelispor'da sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Kaptan Gökhan Değirmenci, formasını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a hediye etti.

Kocaelispor'da 4 yıl boyunca 100'den fazla maça çıkarak 2 şampiyonluk yaşayan Kaptan Gökhan Değirmenci, yeşil-siyahlı ekibe veda etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamadan sonra kararı sosyal medya hesabından da duyuran Değirmenci, şehirden ayrılmadan önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile bir araya geldi. Duygusal anlar yaşayan Gökhan, "Kocaelispor'da çok güzel günler yaşadım. Taraftarı, camiayı asla unutmayacağım. Zorlu süreçlerden geçerken Kocaelispor'a olan sevgi ve desteğinizi hep hissettirdiniz ve her zaman yanımızda olduğunuz için size teşekkür etmek istedim. Bu 4 yıl boyunca sizin açık desteğinizi ben ve takım arkadaşlarım her zaman yakından şahit olduk. Sizinle helalleşmeye geldim. Hakkım size sonuna kadar helal olsun" dedi.

Formasını hediye etti

Kaptan Gökhan, veda ziyaretinde Başkan Büyükakın'a formasını hediye etti. Gökhan'ın camiada iz bırakarak ayrıldığını belirten Başkan Büyükakın, "Kocaelispor'umuza veda ederken nezaket gösterip, bizlerden de helallik istemen beni çok duygulandırdı. Bizlere yaşattığın 2 şampiyonluğumuzdaki ve Süper Lig'deki emeklerin için çok teşekkür ediyorum. Kaptanlık görevindeki fedakarlıkların, vefan ve çalışkanlığınla camiamızda iz bıraktın. Bu şehir artık senin ikinci memleketin, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ