"Kocagazi" mezarı başında anıldı - Son Dakika

Fotoğraf sanatçısı olan Sağlık Müdürlüğü Basın Sorumlusu Battalgazi Barlas, vefatının 1'inci yılında kabri başında anıldı.

Aslen Afyon Emirdağ ilçesine bağlı Bağlıca köyünden olan, Eskişehir'de ikamet eden, sağlık ve basın camiasında yakından tanınan Battalgazi Barlas, geçtiğimiz yıl 25 Ocak'ta Sarı Sungur'da bulunan evinde vefat etmişti. Ödüllü fotoğraf sanatçısı Barlas'ın ölümü sevenlerini yasa boğmuştu.

Dualarla anıldı

Vefatının 1'inci yıldönümünde Battalgazi Barlas'ı arkadaşları dualarla andı. Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği de "Kocagazi" lakabıyla tanınan ve sürekli gülen yüzüyle herkesin çok sevdiği Battalgazi Barlas için, "Kocagazi namıyla anılan üyemiz Battalgazi Barlas'ı kaybının 1'inci yılında özlemle anıyoruz. Fotoğrafçı dostumuzu fotoğrafları, kocaman gülüşü ve sevecenliğiyle daima hatırlayacağız. Huzur içinde uyusun" ifadelerinin yer aldığı bir mesaj yayınladı. - ESKİŞEHİR