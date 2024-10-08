Kocagöl'deki İmar Planı Değişikliği Danıştay Tarafından İptal Edildi - Son Dakika
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Kocagöl'deki İmar Planı Değişikliği Danıştay Tarafından İptal Edildi

Kocagöl\'deki İmar Planı Değişikliği Danıştay Tarafından İptal Edildi

Kuşadası'nda Kocagöl'ün bitişiğindeki 23 dönümlük alanı yapılaşmaya açan imar planı değişikliği, Kuşadası Belediyesi'nin itirazıyla Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından iptal edildi. Karar, çevreciler tarafından sevinçle karşılandı.

08.10.2024 12:54  Güncelleme: 12:55
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(AYDIN)- Kuşadası'nda, Kocagöl'ün bitişiğinde bulunan Maliye hazinesine ait 23 dönümlük alanı yapılaşmaya açan imar planı değişikliğinin, Kuşadası Belediyesi'nin yaptığı itirazla Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından iptal edilmesi, çevrecilerin yüzünü güldürdü. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Burası farklı türlerde birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Karar, ekolojik dengenin korunmasına sağlayacağı katkı nedeniyle bizleri çok sevindirdi" dedi.

Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan Kocagöl'ün hemen yanındaki 23 bin 240 metrekarelik alanın imar planında, 2021 yılının Şubat ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla değişiklik yapıldı. İmar planı park ve yeşil alandan turizm, ticaret ve konut alanına dönüştürülen dört parselden oluşan arazide bu yolla yapılaşmanın önü açıldı. İmar değişikliği kararının ardından kentin ekolojik değerlerini korumak amacıyla harekete geçen Kuşadası Belediyesi, plan değişikliği askı süresince yaptığı itirazların reddedilmesi üzerine konuyu yargıya taşıdı.

Kuşadası Belediyesi tarafından söz konusu plan değişikliğinin iptal edilmesi amacıyla açılan dava, Danıştay 6. Dairesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine Kuşadası Belediyesi, konuyu bu kez temyize taşıdı. Dosyayı inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kuşadası Belediyesi'nin itirazını haklı buldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından 03.02.2021 tarih ve 3496 sayılı karar ile onaylanan imar planı değişikliği reddedildi. Böylece 3 yıllık hukuki mücadele sonunda Kocagöl olarak bilinen park alanının betonlaşmasının önüne geçilmiş oldu.

"Karar, ekolojik dengenin korunmasına sağlayacağı katkı nedeniyle bizleri çok sevindirdi"

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun vermiş olduğu karar, Kuşadası'ndaki çevreci dernek ve sivil toplum kuruluşlarını sevindirdi. Kocagöl'ün Kuşadası'nın tek sulak alanı olduğunu belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Burası kıyı kuşlarının göç rotası üzerinde bulunuyor. Ayrıca farklı türlerdeki bir çok canlıya da ev sahipliği yapıyor. Karar, ekolojik dengenin korunmasına sağlayacağı katkı nedeniyle bizleri çok sevindirdi. Çevreci dernekler ve STK'lar olarak Kocagöl ve bu arazinin tabiat parkı yapılmasını istiyoruz" dedi.

Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver ise "Kocagöl'ün hemen yanında yer alan bu arazi için alınan karar, ülkemizde yaşanan benzer durumların düzeltilmesi için de bizlere umut ışığı oldu. Davanın takipçisi olan Kuşadası Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyorum. Arazi Kuşadası Belediyesi'ne devredilip, halkın kullanımına kazandırılabilir. Burada çocuklarımıza çevre bilinci kazandırmak amacıyla bir mesire alanı yapılabilir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kocagöl'deki İmar Planı Değişikliği Danıştay Tarafından İptal Edildi - Son Dakika

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