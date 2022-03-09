Kocaispir: "Kadın mutluysa toplum mutlu" - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaispir: "Kadın mutluysa toplum mutlu"

09.03.2022 12:11
Kocaispir: "Kadın mutluysa toplum mutlu"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Kadın mutluysa aile mutlu, aile mutluysa toplum mutludur" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Kadın mutluysa aile mutlu, aile mutluysa toplum mutludur" dedi.

Yüreğir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla günler öncesinden düzenlediği bir dizi etkinliğin ardından kadınlar, 8 Mart günü Yüreğir Kültür Merkezinde düzenlenen Grup Mega konserinde buluştu. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in talimatıyla 8 Mart günü idari izinli sayılan belediye çalışanı kadınlar da konserde yerini aldı.

Eşi Raziye Kocaispir ile birlikte konsere katılan Başkan Kocaispir, burada yaptığı konuşmada, kadınların hayat boyu verdiği mücadelenin, fedakarlığın asla unutulamayacağını söyledi. Sözlerine kadınların gününü kutlayarak başlayan Başkan Kocaispir, "Bugün kadınlarımızın günü. Kadınlarımızı önemsiyoruz, seviyoruz, saygı duyuyoruz. Biliyoruz ki kadın mutluysa aile mutlu, aile mutluysa toplum mutludur. Sizleri böyle güzel bir ortamda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kadınlarımızın fedakarlıkları asla unutulmaz" diye konuştu.

Konsere gelen yüzlerce kadın şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti, gönüllerince eğledi. Kimi zaman hüzünlü kimi zaman hareketli şarkıları seslendiren Grup Mega Solisti Orçun Utlu'ya Başkan Kocaispir, eşi Raziye Kocaispir ile birlikte eşlik etti. Konser sonunda Başkan Kocaispir, sanatçılara kültürevleride üretilen eserlerden hediyeler takdim etti. Sahnede eşi Raziye Kocaispir'e de bir sürpriz yapan Başkan Kocaispir, fuar alanında ebru sanatını deneyimleyerek elleriyle yaptığı lale figürlü tabloyu hediye etti. - ADANA

Kocaispir: Kadın mutluysa toplum mutlu

YORUMLAR
500
Kadınlardan halaylı, şarkılı Kadınlar Günü kutlaması Kadınlardan halaylı, şarkılı Kadınlar Günü kutlaması İstiklal Caddesi'ne Geçmek İsteyen Kadınlara Polis Engeli İstiklal Caddesi'ne Geçmek İsteyen Kadınlara Polis Engeli

Fatih Mehmet Kocaispir, Dünya Kadınlar Günü, Yüreğir Belediyesi, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocaispir: 'Kadın mutluysa toplum mutlu' - Son Dakika


Son Dakika
12:12 Eşini 23 yerinden bıçaklamıştı! Adamı serbest bırakan hakim ve savcı için inceleme izni çıkarıldı
12:08 Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan-Hazal Kaya tartışmasına gönderme: En iyi kadın oyuncu Ahmet Hakan!
12:06 Son bir hamburger yemek istediler: McDonalds Rusya'dan çekilme kararı alınca, önünde kuyruklar oluştu
12:00 Antalya'da korkunç cinayet: Zihinsel engelli adamı döverek öldürdüler! Eski eşi gözaltına alındı
11:59 MHK'nin maç vermediği hakemler listesine Ahmet Çakar'dan olay yorum: Şike mi, uyuşturucu mu, terör mü?
11:57 Savaşın 14. gününde ABD'den Montrö vurgusu: Türkiye güçlü adımlar attı ve savaş gemilerinin geçişini engelledi!
11:40 Markalar teker teker Rusya'dan çekiliyor! İşte faaliyetlerine ara veren dev markalar
11:39 Kaçak elektrik baskınına gittiler, bacaklarında ısırıklarla geri döndüler!
11:28 Yeni günde yükselişine devam eden dolar 14,64'ten işlem görüyor!
11:22 İstanbullulara bir kötü haber de ulaşımdan! Toplu taşımaya yüzde 65 zam yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 12:20:41. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaispir: "Kadın mutluysa toplum mutlu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement