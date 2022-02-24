Kocaispir: "Zehir tacirlerine asla göz açtırmayacağız" - Son Dakika

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, zehir tacirlerine yönelik ilgili kurumlarla sıkı temas ve işbirliği içinde yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Başkan Kocaispir, 15 usta öğretici, 22 grup kurs ve 367 aktif kursiyerin bulunduğu Ulubatlı Hasan Kültürevinde, usta öğreticiler, kursiyerler ve mahalle sakinleri ile çay simit sohbetinde bir araya geldi. Başkan Kocaispir'in eşi Raziye Kocaispir, Kültür İşleri Müdürü Sinan Nacar, Şehit Samet Saraç Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Perihan Aydın, Av. Nursel Yakar ve Uzman Psikolog Nur Aydoğan'ın da katıldığı toplantıda mahalle sakini kursiyerler talep ve önerilerini Başkan Kocaispir ile paylaştı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nin genel sorunlarını çok iyi bildiklerini, özellikle zehir tacirlerine yönelik ilgili kurumlarla sıkı temas ve işbirliği içinde yoğun bir çalışma yaptıklarını kaydeden Başkan Kocaispir, valilik, kaymakamlık ve emniyet birimleri ile yakın takipte olduklarını belirterek, "Zehir tacirlerine asla göz açtırmayacağız, müsaade etmeyeceğiz ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Kocaispir, mahallenin ihtiyacı olan sağlık ocağı konusunda üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi, kütüphane sözü verdi.

Toplantıda Av. Nursel Yakar ve Uzman Psikolog Nur Aydoğan, çocuk istismarı, çocuk hakları, çocuklarla iletişim, aile içi iletişim ve kadına yönelik şiddet konularında aileleri bilgilendirdi. Av. Yakar, "Çocuklarının haklarını çocuklardan önce anne babalar olarak biz korumalıyız" derken, Uzm. Psikolog Aydoğan ise çocuk istismarını önlemenin, çocuğa 'hayır' demeyi öğretmekle başlayacağını vurguladı. - ADANA