Kocamanoğlu: Halkın Egemenliğini Yeniden Tesis Etmek İçin Mücadele Ediyoruz - Son Dakika
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Kocamanoğlu: Halkın Egemenliğini Yeniden Tesis Etmek İçin Mücadele Ediyoruz

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CHP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında halkın egemenliğini tesis etme mücadelesini sürdüreceklerini belirtti. Altyapı sorunlarına dikkat çekerek, iktidarın bitirilmeyen projeleri oy malzemesi olarak kullandığını ifade etti.

22.04.2025 14:49  Güncelleme: 15:54
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(ZONGULDAK) - CHP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, halkın egemenliğini yeniden tesis etmek için mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

CHP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu, CHP İlçe Binası'nda basın toplantısı düzenledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yılını kutlayan Kocamanoğlu, Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren kahramanları andı. Kocamanoğlu, "Bugün de Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, halkın egemenliğini yeniden tesis etmek için mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Olağan Kurultayı'ndan bu yana süren parti içi dönüşüm sürecine dikkati çeken Kocamanoğlu, "Genel Merkezimizin verdiği her görevi, ilçe örgütü olarak eksiksiz şekilde yerine getirdik. Bu başarı, örgütümüzün disiplinli çalışmasının sonucudur. Bu yüzden tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bitirilmeyen her proje, iktidar için bir oy malzemesidir"

Bölgedeki altyapı ve ulaşım sorunlarını gündeme getiren Kocamanoğlu, Ereğli- Devrek karayolunun yıllardır tamamlanamadığını belirterek, "Ülkede rejimler değişti, iklim değişti, ama bu yol bir türlü tamamlanamadı. Çünkü bitirildiğinde toplumun başka sorunlarının konuşulacağı biliniyor" değerlendirmesini yaptı. Devrek yol ayrımı, Kozlu Hükümet Konağı ve Karadeniz Ereğli'de 2019'dan beri tamamlanamayan hükümet konağı inşaatını örnek gösteren Kocamanoğlu, "Bitirilmeyen her proje, iktidar için bir oy malzemesidir. Halkı sürekli 'yarın yapacağız' diyerek oyalıyorlar" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın meclis üyeleriyle yaşadığı gerilimleri hatırlatan Kocamanoğlu, "Kamyon Garajı satışıyla ilgili belediye meclisinde 'hayır' diyen üyeler disipline sevk edildi. Oysa bu üyeler halk adına doğruyu yapmıştır. Sayın Posbıyık, kendi dışında kalan iradeleri yok saymakta, eleştirilere tahammül edememektedir. Bu durum demokratik teamüllerle bağdaşmaz" değerlendirmesini yaptı.

Ali Kocamanoğlu, Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi'nde, 8 belediye meclis üyesinin CHP'den istifasını hatırlatarak, "Karadeniz Ereğli halkının oylarıyla seçilen meclis üyelerimiz, görevlerini vicdanlarına ve halkın çıkarlarına göre yapmaktadır. Nargile Evleri olarak bilinen alanın satışı konusundaki 'hayır' oyu, kişisel değil, ilkesel bir duruştur. Her biri halktan yetki aldı. Biz bu iradeye saygı duyuyoruz. Kimse, kimsenin partililiğini, samimiyetini sorgulama hakkına sahip değildir" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kocamanoğlu: Halkın Egemenliğini Yeniden Tesis Etmek İçin Mücadele Ediyoruz - Son Dakika

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