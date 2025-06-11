Kocamanoğlu'ndan Yol Eleştirisi

(ZONGULDAK) - CHP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu, Devrek-Karadeniz Ereğli kara yolunun kasıtlı olarak bitirilmediğini savunarak ilişkin yaptığı açıklamada, yolun kasıtlı olarak bitirilmediğini savunarak, "Bu yol 2025'te değil, beş yıl sonra bile bitmeyecek. Biz dağları delmiş, şehirleri birbirine bağlamış bir devletiz. Gökyüzündeki uçaklarımızdan, deniz üstündeki savaş gemilerimize kadar birçok alanda ilerleme kaydeden bir ülkeyiz. Böylesine güçlü bir devletin 7 kilometrelik bir yolu yapamaması mümkün mü" dedi.

CHP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu, Devrek-Karadeniz Ereğli kara yoluna ilişkin açıklama yaptı. Kocamanoğlu, şunları kaydetti:

"Bir yıl önce, bölgeden geçerken Karayolları 17. Bölge Müdürümüzün çalışmaları teftiş ettiğini gördük. Kendisine kendimizi tanıttık, sağ olsun detaylı bilgi verdi. Müdür bey o dönem yolun 2025'te biteceğini söyledi. Ancak aradan geçen sürede herhangi bir somut ilerleme göremiyoruz.O bölgeye gittiğimizde sadece bir greyder ve iki kamyon görüyoruz. Başka da bir şey yok. Bu araçlar da sanki sadece vitrinde duruyor. Çalışma ciddiyeti yok.

"Böylesine güçlü bir devletin 7 kilometrelik bir yolu yapamaması mümkün mü?"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt ve ilçe başkanı açıklamalar yaparak halkı yanlış yönlendirdiğimi söylediler. Ancak bu durumu ben değil, orada yaşayan vatandaşlarımız da dile getiriyor. Bu yol 2025'te değil, beş yıl sonra bile bitmeyecek. Biz dağları delmiş, şehirleri birbirine bağlamış bir devletiz. Gökyüzündeki uçaklarımızdan, deniz üstündeki savaş gemilerimize kadar birçok alanda ilerleme kaydeden bir ülkeyiz. Böylesine güçlü bir devletin 7 kilometrelik bir yolu yapamaması mümkün mü? Ben inanmıyorum. Bu yol bilinçli ve kasıtlı olarak yapılmıyor."

"Cezaevi değil yol yapın"

Bölgede yapımı süren cezaevine de değinen Kocamanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bayram vesilesiyle Subaşı tarafından geçerken yaklaşık 2-3 kilometre tepesinde 'Asrın Yatırımı' olarak adlandırılan 500 kişilik cezaevini gördük. İnsanlık 2025 yılında yapay zekadan, uzaydan bahsediyor. Biz ise hala cezaevi yapıyoruz. Bu yatırımla övünmenin bir anlamı yok. Yatırım yapmak istiyorsanız gelin Devrek-Ereğli karayolunu yapın. Yol demek çağdaşlık demek, bilim demek, teknoloji demek."

"Bu yol yapılırsa bölge kalkınır"

Yolun tamamlanması durumunda bölgedeki kalkınma potansiyeline de dikkat çeken Kocamanoğlu, "Ormanlı, Çaylıoğlu ve Armutlucuma gibi bölgeler çok ciddi gelişim gösterebilir. Belki bir Filyos Ovası olmayacak ama organik tarım yeniden dünya gündeminde. Bu bölgelerde organik tarım potansiyeli yüksek. Yol yapılırsa yatırımlar artar, katma değeri yüksek ürünler bu bölgeden çıkar" ifadelerini kullandı.