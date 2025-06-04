Kocaoğlan: 100 Kiloluk Keçi 50 Bin Liraya Satışta - Son Dakika
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Yerel

Kocaoğlan: 100 Kiloluk Keçi 50 Bin Liraya Satışta

04.06.2025 18:50
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'nda 100 kiloyu aşan Kocaoğlan isimli keçi, 50 bin liralık fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Yetiştirici Faik Kaplan, bu dişi keçinin diğer keçilere göre hem et hem de boy açısından iki kat büyük olduğunu belirtti.

'Kocaoğlan' hayvan pazarının gözdesi oldu

Ağırlığı 100 kiloyu aşan keçi, 50 bin liralık fiyatı ile müşterisini bekliyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'nda satışa sunulan 100 kilodan fazla ağırlığı olan 'Kocaoğlan' isimli keçi, 50 bin lira verecek müşterisini bekliyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber besiciler, yetiştirdikleri hayvanlarını pazara getirmeye başladı. Ankara Haymana'nın Boğazkaya köyünden Eskişehir'e gelen yetiştirici Faik Kaplan, dişi keçisi Kocaoğlan'ın hem et hem de boy olarak diğer hayvanlardan iki kat büyük olduğunu belirtti. Kaplan, 50-60 bin lira değer biçilen keçinin diğer keçilere kıyasla et ve boy açısından iki kat daha büyük olduğunu belirterek, pazara gelen ziraatçıların de ilgisini toplayarak pazarın gözdesi oldu.

"Hem et, hem de boy olarak diğer keçilerin iki katı"

Kocaoğlan'ın hayvan yetiştiricisi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'nda satışa sunduğu 100'dan kilodan daha fazla olan keçisi hakkında, "Ben Haymana Boğazkaya köyündenim. Bu ay Eskişehir'e geldik. Hayvan pazarına biz hayvan satmaya geldik. İnşallah satarız. Gördüğünüz dişi hayvan olarak beslenme olarak çok güzel hayvan yetiştiririz. Örnek olarak bu keçiyi getirdik satmak için. Bu hayvanın değeri 50-60 bin lira. Kilo olarak normal bir keçi 50-60 kilo olur. Ama bu hayvan 100 kilodan daha fazlaydı ama buraya geldiği için biraz çekmiş. Yani hem et, hem de boy olarak iki katı. Ziraatçılar gelir bakarlar örnek olarak. Boynuna takı bile taktık. Herkes gelip baksın, bu hayvan pazarın gözdesi" dedi.

Kaynak: İHA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, Ekonomi, Güncel, Kültür, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaoğlan: 100 Kiloluk Keçi 50 Bin Liraya Satışta - Son Dakika

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