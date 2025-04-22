Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı\'dan 23 Nisan Mesajı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günün önemine vurgu yaparak, "23 Nisan, milletimizin kendi geleceğini tayin etme iradesini ortaya koyduğu, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun dünyaya ilan edildiği tarihi bir gündür. Bu anlamlı günü geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocukların sadece bugünün değil yarının da umudu olduğunu belirten Başkan Arıcı, "Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve özgür bireyler olarak yetişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Onların neşesi, bizim gücümüzdür" dedi.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Arıcı, "Bayramımız kutlu olsun. Geleceğimizin mimarları olan çocuklarımıza barış, kardeşlik ve sevgi dolu yarınlar diliyorum" dedi. - AYDIN