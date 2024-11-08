Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı\'dan Atatürk Anması

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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 86. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı.

Başkan Arıcı mesajında, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırdığı değerleri ve onun liderliğinde atılan adımların önemini ifade ederek, "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz" dedi.

Atatürk'ün ileri görüşlülüğünün ve Türk milletini muasır medeniyetler seviyesine taşıma gayesinin bugün hala yolumuzu aydınlatan bir meşale olmaya devam etmektedir diyen Başkan Arıcı, "Onun bizlere bıraktığı miras, her zaman rehberimiz olacak ve gelecek nesillere aktarılacaktır. 10 Kasım sadece bir anma günü değil, aynı zamanda Atatürk'ün fikirlerini anlama ve özümseme günüdür. Atatürk'ün ilkeleri ve devrimleri ışığında, ülkemizin ve ilçemizin gelişmesi için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN