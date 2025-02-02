Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı, Üretici Pazarını Ziyaret Etti

Yerel

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, ilçenin önemli üretici pazarları olan ve her hafta pazar günü kurulan Çakırbeyli Üretici ve Köylü Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yerel üreticilerin tezgahlarını tek tek gezerek hayırlı işler dileyen Başkan Arıcı, güneşli havada alışveriş yaparak Pazar gününün tadını çıkartan vatandaşlarla da sohbet edip taleplerini dinledi. Pazarda üreticilerin karşılaştıkları sorunları ve beklentilerini yerinde inceleyen Başkan Arıcı, yaptığı açıklamada "Koçarlı'nın bereketli topraklarında üretim yapan çiftçilerimizin ve esnaflarımızın her zaman yanındayız. Onların emeği, ilçemizin ekonomik kalkınmasının temel taşlarından biridir. Üreticilerimizin ve esnaflarımızın daha iyi şartlarda çalışabilmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Aynı zamanda halkımızın taleplerini de dikkate alarak, ilçemizde daha yaşanabilir bir ticaret ortamı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar da Başkan Arıcı'nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, üreticiler ise satışlarının artması ve pazarın daha geniş kitlelere ulaşması adına yapılan çalışmalar için Başkan Arıcı'ya teşekkür ettiler.

Başkan Arıcı, Koçarlı Belediyesi olarak üretici pazarlarını daha işlevsel hale getirmek için projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Koçarlı'mızın her mahallesinde üreticilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN