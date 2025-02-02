Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı, Üretici Pazarını Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı, Üretici Pazarını Ziyaret Etti

Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı, Üretici Pazarını Ziyaret Etti

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Çakırbeyli Üretici ve Köylü Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan, yerel üreticilerin sorunlarını dinleyip, destek sözü verdi.

02.02.2025 13:16  Güncelleme: 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, ilçenin önemli üretici pazarları olan ve her hafta pazar günü kurulan Çakırbeyli Üretici ve Köylü Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yerel üreticilerin tezgahlarını tek tek gezerek hayırlı işler dileyen Başkan Arıcı, güneşli havada alışveriş yaparak Pazar gününün tadını çıkartan vatandaşlarla da sohbet edip taleplerini dinledi. Pazarda üreticilerin karşılaştıkları sorunları ve beklentilerini yerinde inceleyen Başkan Arıcı, yaptığı açıklamada "Koçarlı'nın bereketli topraklarında üretim yapan çiftçilerimizin ve esnaflarımızın her zaman yanındayız. Onların emeği, ilçemizin ekonomik kalkınmasının temel taşlarından biridir. Üreticilerimizin ve esnaflarımızın daha iyi şartlarda çalışabilmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Aynı zamanda halkımızın taleplerini de dikkate alarak, ilçemizde daha yaşanabilir bir ticaret ortamı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar da Başkan Arıcı'nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, üreticiler ise satışlarının artması ve pazarın daha geniş kitlelere ulaşması adına yapılan çalışmalar için Başkan Arıcı'ya teşekkür ettiler.

Başkan Arıcı, Koçarlı Belediyesi olarak üretici pazarlarını daha işlevsel hale getirmek için projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Koçarlı'mızın her mahallesinde üreticilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Özgür Arıcı, Belediye, Ekonomi, Koçarlı, Tarım, Pazar, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı, Üretici Pazarını Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:40 Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı: Yargıtay’ın kararını basından öğrendik Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Yargıtay'ın kararını basından öğrendik
14:34 Erdoğan’ın başdanışmanı Uçum’dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama
12:48 Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı
11:18 Merve Özbey’in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 15:20:56. #1.12#
SON DAKİKA: Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı, Üretici Pazarını Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.