Koçarlı Belediye Başkanı Kadınlar Günü\'nü Kutladı

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Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü dolayısıyla ilçede ki kadın esnafı ve Koçarlılı kadınları ziyaret ederek kadınlar gününü kutladı.

Kadınların iş dünyasındaki önemine vurgu yapan ve onların değerinin büyük olduğunu ifade eden Başkan Kaplan, kadınlara çiçek takdim ederek günlerini kutladı .Gerçekleşen ziyaretlere Başkan Kaplan'ın eşi Nazlı Kaplan, AK Parti Koçarlı İlçe Başkanı Ümit Özdemir, MHP İlçe Başkanı Şenol Şahin'de katıldı. Ziyaretler sırasında, kadınların iş dünyasındaki rolü ve katkıları üzerine sohbetler gerçekleştirilirken, Başkan Kaplan da kadınlara desteklerini ve saygılarını iletti. Çiçek takdim edilen ziyaretlerde duygusal anlar da yaşanırken, kadınlar da Başkan Kaplan'a teşekkürlerini ileterek, bu tür etkinliklerin önemini vurguladılar. Kadınların toplumdaki yerinin güçlenmesi ve desteklenmesi gerektiğini ifade eden Başkan Kaplan, bu tür etkinliklerin sadece sembolik değil, aynı zamanda somut bir destek olduğunu belirterek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. - AYDIN