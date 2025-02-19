Koçarlı Belediye Başkanı'ndan Deprem Uyarısı: Ulaşım Sorunu Çözülmeli - Son Dakika
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Koçarlı Belediye Başkanı'ndan Deprem Uyarısı: Ulaşım Sorunu Çözülmeli

Koçarlı Belediye Başkanı\'ndan Deprem Uyarısı: Ulaşım Sorunu Çözülmeli

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Aydın'da olası bir deprem durumunda ilçeye ulaşımın sağlanamaması konusunda uyarıda bulundu. Acil olarak turizm yolunun tamamlanması gerektiğini vurguladı.

19.02.2025 12:18  Güncelleme: 12:20
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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Aydın'da meydana gelebilecek büyük bir deprem durumunda Koçarlı' ile ulaşım sağlanacak bir yol olmadığını belirtti.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Aydın Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Arıcı, AGC Başkanı Arıcı'ya hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette Başkan Arıcı, Aydın'da meydana gelebilecek büyük bir depremde ilçesinin yaşayacağı soruna dikkat çekti. Başkan Arıcı, büyük bir depremde İncirliova, Çakırbeyli, Bağarası ve Selimiye'den ilçeye ulaşım sağlanamayacağına dikkat çekti. Başkan Arıcı, bir an önce turizm yolunun bitirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Şu anda Koçarlı'ya direk ulaşımın İncirliova üzerinden sağlandığına dikkat çeken Başkan Arıcı'nın açıklaması şöyle: "Büyük bir deprem olduğunda zaten İncirliova yıkılır diye düşünüyorum. Bize ulaşım sağlayamaz. Diğer ulaşım Çakırbeyli'den. Orada da tarihi bir köprü var. Tarihi köprü yıkılırsa oradan da bize ulaşma şansları yok. Bir de Bağarası köy yolu var. Oradan da ulaşma şansları yok. Bir de dağdan Selimiye tarafından gelebilirler. Oradan da ne kamyon ne de tır çıkar. Bir deprem anında Koçarlı gerçekten zor durumda kalır. Bir tek turizm yolu var. En son yaptıkları toplantıda yazın biteceğini söylemişlerdi. Bir an önce bu yolun bitmesi gerekiyor" - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı Belediye Başkanı'ndan Deprem Uyarısı: Ulaşım Sorunu Çözülmeli - Son Dakika

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