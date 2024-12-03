Koçarlı Belediye Başkanı\'ndan Dünya Engelliler Günü Mesajı

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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, engelli bireylerin hayatın her alanında daha aktif ve eşit şartlarda yer alabilmeleri için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Başkan Arıcı, "Engelleri hep birlikte aşabiliriz" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Gününün, engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve bu sorunların çözümüne yönelik adımlar atmak için önemli bir farkındalık günü olduğunu söyleyen Başkan Arıcı "Bizler, toplum olarak dayanışma ve sevgiyle her engeli aşabileceğimize inanıyoruz. Koçarlı Belediyesi olarak, engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Onların hak ettiği yaşam şartlarını sağlamak için her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Başkan Arıcı, ayrıca engelli bireylere karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini belirterek "Çünkü bir toplumun gelişmişlik seviyesi, engelli bireylerine verdiği değerle de ölçülür. Engelleri aşmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Tüm engelli vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, onlara sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum" dedi. - AYDIN