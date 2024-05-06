Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, CHP Aydın Milletvekillerini Ağırladı - Son Dakika
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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, CHP Aydın Milletvekillerini Ağırladı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, CHP Aydın Milletvekillerini Ağırladı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekillerini makamında ağırladı. Milletvekilleri, Başkan Arıcı'ya hayırlı olsun dileklerini iletti.

06.05.2024 17:39  Güncelleme: 17:42
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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekillerini makamında ağırladı.

Başkan Özgür Arıcı'ya tebrik ziyaretinde bulunan CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Evrim Karakoz, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül ile birlikte CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, Koçarlı İlçe Başkanı Hasan Akın ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Secem Kaplan, Başkan Arıcı'ya hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkanlık makam odasında gerçekleşen ziyaret sonrası konuşan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Yeni göreve gelen belediye başkanlarımız, dinamik genç belediye başkanları. İnşallah seçmenin gönlüne taht kuracaklar" dedi.

"Hem Aydın'da, hem Koçarlı'da, hem de tüm Türkiye'de yüzümüz güldü" diyen Milletvekili Tezcan, "Koçarlı'da önce belediye Belediye Başkanımızı makamında ziyaret ettik, daha sonra ise örgütümüzde partililerimiz ile buluştuk. Örgütümüze ve bizleri destekleyen herkese verdikleri emek, çalışma, çaba ve aldıkları sonuç nedeniyle Koçarlı'da, Aydın'da seçmenlerimize şükran borçluyuz. Hem Aydın'da hem Koçarlı'da hem de tüm Türkiye'de yüzümüz güldü" diye konuştu.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı ise, "Değerli milletvekillerimize, İl ve İlçe Başkanlarımıza nazik ziyaretlerinden ve tebriklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, CHP Aydın Milletvekillerini Ağırladı - Son Dakika

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